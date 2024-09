Houd je kinderen uit de buurt van Canshaker Pi

Het lied Over is de afsluiter van het gelijknamige debuutalbum van Canshaker Pi, dat afgelopen jaar uitkwam. Alsof de band het beste tot het laatste heeft bewaard, heeft de track nu een video die wegkijkt als een absurde, gruwelijke arthousefilm. Als er een boodschap in de clip verborgen zit, dan is het wel dat je je kinderen nooit in de buurt van Canshaker Pi moet laten. Behalve als je er vanaf wil.



De video is gemaakt door Kurt Platvoet in samenwerking met het inmiddels ter ziele Opslaan Als en met ondersteuning van het ook inmiddels ter ziele TAX-fonds. Wat gaan er toch veel mooie dingen verloren.



De nasleep van het debuutalbum kan voor Canshaker Pi niet lang genoeg duren. Het tourschema voor deze zomer brengt de band naar Engeland en Nederland en is van een indrukwekkende lengte. Omdat de video van Over zo indrukwekkend is, vroegen we regisseur Kurt Platvoet naar het idee achter de korte film. Dat lees je onder de clip, net als de tourdata:



“Zes jaar geleden vroeg een dronken vriend van een vriend op een feestje of ik films maakte. Hij had nog wel een idee, over een man die per ongeluk allemaal kinderen vermoordt terwijl hij in zijn tuin werkt. Ik wist niet wat ik hoorde. Zwarte humor vind ik de mooiste humor, en het toppunt van zwarte humor zijn natuurlijk dode kinderen. Het idee liet me niet meer los, en vijf jaar later bedacht ik dat het net zo goed (of juist) een videoclip kon zijn. De man werd een band, en de band werd Canshaker Pi.



Gelukkig leek het Canshaker Pi ook een goed idee om een heleboel kinderen om te leggen. De opnames verliepen soepel, alles werkte mee. Het weer, de kinderen, de crew, en natuurlijk Canshaker Pi. Het werken met de band was ontzettend relaxed. Ze lieten me mijn gang gaan en deden nergens moeilijk over. Ze zijn net zo chill als ze eruitzien.





Ik heb zojuist de opnames afgerond voor Valt een man uit de lucht. Het is een korte film over een man die plotseling uit de lucht komt vallen, die ik samen met Jan Verdijk heb geschreven en geregisseerd. Daarnaast hoop ik binnenkort Pizzamonster te draaien, over een man wiens pizzaresten en liefdesverdriet transformeren tot een monsterlijke vrouw.”

TOURDATA CANSHAKER PI ZOMER 2017



20/05 London (UK) The Old Blue Last

25/05 Hellendoorn Dauwpop

26/05 Den Haag Sniester

27/05 Amsterdam SoccerRocker

31/05 Amsterdam Paradiso (support Hallo Venray)

08/06 Brighton (UK) The Joker

09/06 Corby (UK) The Hut

10/06 Norwich (UK) The Owl Sanctuary

11/06 Salford (UK) The Old Pint Pot

12/06 Manchester (UK) The Peer Hat

18/06 Hilvarenbeek Best Kept Secret

24/06 Meppel Nieuw Binnen

19/07 Nijmegen Valkhof Festival

22/07 Ettersheim Summerbreek

29/07 IJzendijke WeitjeRock

30/07 Castricum Uit Je Bak Festival

11/08 Amsterdam Skatecafe

19/08 Biddinghuizen Lowlands