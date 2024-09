Hoe komt het dat Kanye 53 miljoen dollar aan schulden heeft? Een secure schatting

Je zou Kanye West er een groot plezier mee doen als je zijn album koopt. Net voor hij The Life of Pablo uitbracht, deelde hij op Twitter dat hij ongeveer voor 53 miljoen dollar (47 miljoen euro) aan schulden heeft. Hoe het zover heeft kunnen komen, vragen een hoop mensen zich nu af. Met een succesvolle carrière in belastingen en financiën achter de rug, besloot ik eens te kijken naar de cijfers en die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Kanye’s financiënboekje is ontzettend gedetailleerd, maar een paar dingen zijn de moeite waard om eens van dichterbij te bekijken. Dus zet zo’n mal groen petje op en doe lekker mee.

Zeldzame veren – $4,050,000.00

Rijke mensen zijn niet zoals jij en ik, dus het is goed mogelijk dat wij het belang van fijne, zeldzame kwaliteitsveren niet begrijpen. Veren zijn zacht, delicaat en hebben niet het eeuwige leven. Ze zijn ook veelzijdig. Ik denk dat Kanye ze gebruikt om zijn matras mee te vullen, als pen, als wapen tijdens een kietelgevecht met zijn kinderen, en voor zijn tweewekelijks massageritueel. Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt gaat het hier niet om simpele duivenveren; ik vermoed dat het alleen veren van de allerzeldzaamste vogels op de rand van uitsterven zijn die in Kanye’s matras terecht komen.

Kleren ontwerpen voor North en Saint West – $1,271,999.30

Kanye zei laatst dat hij voor het volgende Yeezy-seizoen alleen nog maar kinderkleding wil ontwerpen. Het is geen publiek geheim dat Nori’s kleding met zorg en precisie gemaakt worden, maar wat je misschien nog niet weet is dat Norths gepersonaliseerde kleding al klaar ligt – tot haar achttiende, wanneer papa Kanye de creatieve controle over zijn dochter verliest. Voor de computermodellen en trendanalyses die nodig zijn om de trends voor de komende achttien jaar te berekenen heb je een leger aan ontwerpers, ingenieurs, consultants en paleontologen nodig. En dat is dan alleen voor North, reken daar de kosten bij voor die nieuwe spruit Saint en je hebt het over een boel Kimoji-geld.

Bloem – $12,000,000

Bloem van het Albert-Heijn-huismerk is niet goed genoeg voor Kanye. Hij haalt zijn bloem bij lokale boeren uit Zuid-Amerika. Het is de fijnste en puurste bloem die je maar kan kopen. Waarschijnlijk kneed je er fantastisch brood mee. En als je het op je tong legt, WOOOOO!! Kanye is veel dingen, maar vooral bloedeerlijk. Hij blijft bij zijn principes en laat zich daarom niet afschrikken door een rekening van 12 miljoen. Goede bloem laat je echt voelen als Pablo.

Roomijs – $2,300,947.66

Meer dan twee miljoen voor wat roomijs lijkt veel, maar Kanye houdt dan ook heel veel van zijn roomijs. Net zoals niet-lachen is dit een van de dingen die hem aan het lachen maakt. Hij heeft ook twee kinderen en een vrouw die notoire ijsfans zijn, dus deze rekening is nog maar het topje van de ijsberg (ja, dat is een slechte woordgrap).

Future-gerelateerde kosten – $32,000

Op het nummer Father Stretch My Hands Pt. 1 & Pt. 2 hoorden we die bekende en geruststellende ‘Young Metro’-dj-drop met de stem van Future. Later dachten we ook nog echt Future te horen, maar het bleek dat het Kanye’s nieuwe G.O.O.D. Music homie Desiigner was. Er is maar één verklaring hiervoor.

Orthodontie – $350,000

Kanye’s kenmerkende diamanten glimlach kostte meer dan $60.000. Voortdurend onderhoud en het schoonmaken ervan kost waarschijnlijk nog iets meer. Diamanten vervangen kan niet goedkoop zijn. Zeker niet als je rekening houdt met Kanye’s roomijsverslaving. Om nog maar te zwijgen over de prijs voor een zorgverzekering in Amerika.

‘Tactiele’ kunstenaars – $5,100,000

Visuele kunst is suffe shit (no offense). Geluidskunst? Boeien, man. Kanye staat altijd op het randje van vooruitgang, dus werkt hij met tactiele kunstenaars. Wat ik ervan begrijp is dat het zoals alle andere kunst is, alleen moet je hier dingen aanraken. Het gerucht doet de ronde dat Kanye deze kunstenaars niet alleen voor zijn kledinglijn inzet, maar ook voor zijn dagelijks leven. Kanye koopt waarschijnlijk niets voordat zijn TK’ers er eerst met hun handen aan hebben gezeten. Toen Kanye een keer een peer at die niet was voorgevoeld, heeft hij urenlang moeten overgeven.

Maybach toiletborstel-refills – $2,333,114

Ik weet niet zeker wat dit betekent om eerlijk te zijn. Maar ik heb sinds oktober dan ook geen echte baan meer gehad; ik eet tonijn uit blik. Het zijn ofwel de toiletborstels voor de toiletten in zijn Maybach die opnieuw gevuld moeten worden, ofwel toiletborstels gemaakt van gerecycleerde Maybachs. Wat ze ook mogen zijn, ze zijn pokkeduur.

Slush Fonds – $1,900,149

Ik moest even opzoeken wat dit precies zou kunnen zijn, maar blijkbaar is het een fonds om illegale dingen te doen, zoals mensen omkopen. Kanye leek mij een brave burger, dus ik besloot het wat nog beter te onderzoeken. Blijkbaar heeft Kanye soms gewoon geen zin in roomijs.

