Hoe houden festival-apps je in de gaten?

De kans is groot dat je tegenwoordig festival-apps gebruikt, tenzij je het soort oermens bent dat nog steeds papieren gidsen in zijn broekzak frommelt. De laatste jaren zijn zulke apps onvervangbare hulpmiddelen geworden voor zowat iedere festivalganger om zijn of haar weg te vinden in het labyrint dat iedere festivalweide is, of om gepersonaliseerde dagschema’s te kunnen maken met te checken artiesten. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die info die je aan zo’n app geeft? Aloompa is het bedrijf achter de apps van praktisch ieder groot Amerikaans festival – denk Coachella, Bonnaroo en Outside Lands. Al die tijd verzamelden zij informatie van duizenden festivalgangers om gedragspatronen te monitoren. Zo weten ze niet alleen welke artiesten het populairst zijn, maar via bluetoothbakens die je locatie monitoren, weten ze ook precies hoe lang je ernaar gekeken hebt.

Met de data die ze op de vijftig grootste festivals hebben verzameld, heeft Aloompa nu een rapport samengesteld met de populairste artiesten van 2015 volgens hun app-gebruikers. Ze gaven iedere artiest een score op basis van een formule die volgens het rapport rekening houdt met “hoeveel mensen een artiest in hun persoonlijke agenda zetten, het totale aantal persoonlijk agenda’s dat tijdens een festival gemaakt werd, en het totale aantal festivals.”

Miranda Lambert domineerde de country-chart van 2015, Lauryn Hill en Kendrick Lamar stonden bovenaan in de hiphoplijst. Modest House, Cage the Elephant en Kings of Leon waren respectievelijk nummer 1, 2 en 3 binnen rock, en in de algemene top 100 stond Mumford & Sons op nummer 4, terwijl Girl Talk op de 99ste plaats stond.

De data die Aloompa door de jaren heen heeft verzameld, kan de toekomst van festivals grondig door elkaar schudden. Organisatoren kunnen bepalen welke artiest hun geld waard is, en hoe ze hun festival in de toekomst kunnen afstemmen op de vragen van hun bezoekers. En door gedragspatronen te volgen kunnen ze bepalen waar extra security of faciliteiten moeten komen. Maar moeten festivalgangers wel gemonitord worden? Hebben ze niet het recht om in vrede pillen te slikken, beledigende t-shirts te dragen, en flauw te vallen in hun eigen kots achter de Dixi’s zónder in de gaten gehouden te worden?

We spraken met Drew Burchfield en Kurt Nelson, de oprichters van Aloompa, over het rapport en hoe Aloompa de data verzamelt.

Noisey: Leg eens uit wat Aloompa doet – jullie maken festival-apps?

Drew Burchfield: Ja, we zijn ermee begonnen in 2009, een jaar na de oprichting van de app store. We waren al veel bezig met events, dus we zijn toen maar mobiele gidsen gaan maken voor grote festivals als Bonnaroo, Electric Forest en Outside Lands. We zijn enorm gegroeid sindsdien en hebben nu ook een systeem waarmee we de data via het internet naar buiten brengen. In de afgelopen 24 maanden is de aandacht meer naar de data gegaan. In het begin was zo een app een coole gadget, nu is de data het grootste focuspunt.

Dus jullie verzamelen data van app-gebruikers?

Drew: Ja, een deel van de ervaring die festivalorganisatoren krijgen van de app, is het koesteren van een relatie met de fans door de app. En de data is voor hen enorm belangrijk geworden. We hebben ze bijgestaan bij dat hele proces en hebben ze doen inzien wat mensen precies doen op een festival als ze de app gebruiken, en wat ze doen wanneer ze gewoon rondlopen. Vroeger wisten ze niet wat mensen precies deden als ze eenmaal binnen waren, maar nu kennen ze dat verhaal wel.

Wat voor data verzamelen jullie precies?

Drew: We zijn vooral bezig met gedragsdata, dus welke artiesten mensen leuk vinden of willen zien. Er zijn twee manieren waarop we dat te weten kunnen komen. Binnen de app door welke dingen je aanklikt of welke artiesten in je agenda komen, en daarbuiten met afstandssensoren, een soort bakens op de festivalweide – daarmee krijgen we een idee hoe mensen bewegen en hoe het event in de toekomst beter kan worden.

Wat bedoel je precies met die bakens op de weide?

Drew: We programmeren de apps zo dat als de gebruiker daar toestemming voor geeft, ze sensoren kunnen detecteren, die bakens dus. Als je het bekijkt in de context van een festival, houdt het in dat we mensen berichten kunnen sturen wanneer ze voorbij een baken wandelen. Zo kunnen we hun bewegingen monitoren en erachter komen wat ze van een optreden vonden.

Kunnen jullie dan ook zien hoe lang iedere gebruiker naar een artiest blijft kijken?

Drew: Ja, dat is een van de gegevens waar de organistoren het meest geïnteresseerd in zijn.



De top vijf artiesten met het trouwste publiek.



Wanneer je al die data van het afgelopen jaar verzameld hebt, wat doe je er dan mee?

Drew: We zijn in een mindset gekomen dat we de industrie echt willen helpen. Dit soort data is helemaal nieuw. We werken specifiek met promotors om de wachttijden te monitoren, hoe mensen reageren op een show, of bij welke show mensen vroeger weggingen om wat eten te halen.

Wat verraste jullie het meest toen jullie dit rapport samenstelde?

Drew: We wilden geen data uitbrengen die niet waar was, dus een van de dingen die we deden was kijken of de data wel klopte. Bijvoorbeeld bij Odesza: volgens de data was er een groei van 438 procent in het laatste jaar, en met een paar gegevens konden we dit onafhankelijk bevestigen. Dus hoeveel mensen komen kijken en hoelang ze blijven staan, is verbonden aan real-world metriek, die vrij subjectief is. En we zagen dus dat onze data gelijk liep.

Een van de dingen die uit jullie rapport bleek, was dat EDM veruit het populairste genre op festivals was.

Kurt: EDM heeft de laatste jaren een sterke groei meegemaakt en is een grote publiekstrekker op festivals. Multi-genrefestivals boeken nu ook meer en meer van die artiesten.



Calvin Harris stond bovenaan de EDM-lijst, met Skrillex op nummer twee, Deadmau5 op nummer zes en Jack Ü op nummer tien.

Maakt deze data artiesten en bookers competitiever tegenover elkaar?

Drew: Dat waren ze al. Het gaat ons er niet om om iedereen een goed gevoel te willen geven, we willen feiten leveren.

Denk je dat gebruikers van de app het misschien niet leuk vinden om gemonitord te worden? Dat hun leuke festivalervaring wordt gebruikt als data?

Drew: Privacy is ontzettend belangrijk voor ons en voor onze klanten. De data die we verzamelen is volledig ‘de-identified’ dus we weten niet wie wat doet. Heb jij een iPhone of Android?

Ik heb een iPhone.

Drew: Oké, iedere keer dat de app informatie wil gebruiken die de Europese Unie te persoonlijk vindt, krijg je een melding: ‘Geef je toestemming om je locatie te gebruiken?’ ‘Wil je meldingen ontvangen?’ Je moet dus eerst toestemming geven, dat is cruciaal voor onze data.

Jullie hebben dus geen informatie over leeftijd en geslacht en dat soort dingen?

Drew: We werken met klanten aan een manier om die informatie op een juiste manier te gebruiken. Als je naar Coachella gaat, moet je eerst je polsbandje registreren en daarbij moet je wat informatie opgeven. Het event wil dat van je hebben en waarschijnlijk heb je dat waarschijnlijk toch al al gegeven. Ik zie dus wel een toekomst waarin je, met toestemming, al die informatie kan opgeven op een manier waarop een event er wat meer aan heeft en een breder verhaal over je kan vertellen.

Ik zag dat Mumford and Sons in de top vijf van populairste festivalacts stond. Was dat misschien een foutje van jullie kant?

Drew: Nee, man. Iedere keer als ze spelen, spelen ze echt voor een gigantisch publiek. Er wordt zoveel naar ze gevraagd en verwezen in de app, het zou gek zijn als ik zou zeggen dat ze geen sterke positie hebben in de industrie.

Heb je ook informatie over wie de populairste Son is?

Drew: Het woord ‘populair’ is niet iets wat we direct kunnen definiëren. (lacht)

Aloompa zal om de drie maanden een verslag publiceren.