Als je Thanksgiving viert, wil je dat er aardappelpuree op tafel komt. Sandy Ho kwam langs in de MUNCHIES-keuken in New York om te laten zien hoe je drie verschillende pureetjes maakt. Een krokante versie met rozemarijn, puree van zoete aardappel en een kikkererwten-aardappelpuree die een soort van mix is tussen humus en aardappelpuree. Maak ze maar gewoon alledrie klaar!

