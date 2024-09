How To Art: Fabian Briels

In onze nieuwe videoserie How To Art presenteren we de meest originele en vernieuwende projecten van studenten die dit jaar afstuderen aan de Design Academy Eindhoven. Fabian Briels maakt vandaag een nieuw soort t-shirt met een combinatie van siliconen, een lasergesneden mal en een ruitenwissertje. “Het is allemaal begonnen met een fout op de lasermachine. Die stond verkeerd afgesteld waardoor de laser maar een klein laagje uit het plastic wegbrandde. Toen dacht ik: dan kan ik daar dus ook een mal mee maken en die vullen met siliconen.” Een nieuwe naald en draad waren geboren.

