How To Art: Giulia Soldati

In How To Art presenteren studenten van de Design Academy Eindhoven hun afstudeerprojecten aan de wereld. Bekijk hoe Giulia Soldati een culinaire revolutie wil ontketenen door ons weer te leren met onze handen te eten. “Ik probeer met mijn project de afstand te verkorten die we bij voedsel creëren. Ik had het idee om het servies en het bestek weg te halen zodat je tijdens het eten fysiek contact hebt met eten. Voedsel is niet alleen wat we in onze mond stoppen maar het is ook wat we zelf maken en hoe we ernaar kijken. Het is een heel krachtig medium.”

