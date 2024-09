How To Art: Sooji Lee

In How To Art presenteren studenten van de Design Academy Eindhoven hun afstudeerprojecten aan de wereld. Bekijk hoe Sooji Lee de letter ‘A’ schrijft met een printer van touw, hout en een grote zware rots. “Mijn vertrekpunt was: wat is menselijke originaliteit die niet door machines geïmiteerd kan worden? Hoe kunnen we in een dominante positie blijven ten opzichte van machines, in plaats van ze te volgen? Alles in deze geavanceerde maatschappij kan namelijk gereproduceerd worden met één druk op de knop. Maar als ik zelf duizenden A’s schrijf, worden het allemaal andere A’s. Daar schuilt de waarde, in de imperfectie van de mens.”

