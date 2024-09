How To Art: Yi-Fei Chen

In onze nieuwe videoserie How To Art presenteren we de meest originele en vernieuwende projecten van studenten die dit jaar afstuderen aan de Design Academy Eindhoven. Yi-Fei Chen laat zien hoe je tranen als kogels kunt gebruiken door ze met haar Tear Gun te bevriezen en af te vuren. “Ik had een groot meningsverschil met mijn mentors. Hij dwong me om iets te zeggen en ik kon me niet inhouden, dus ik begon te huilen. Toen kreeg ik een heel simpel idee: ik wilde die tranen gebruiken om mezelf te verdedigen.”

