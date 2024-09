How-To: Bajeszalm met Prodigy van Mobb Deep

Prodigy van Mobb Deep kwam langs in de MUNCHIES-keuken in New York om te laten zien hoe je zalm klaarmaakt als je in de gevangenis zit. Als je dat niet van plan bent, dan kun je het ook gewoon maken omdat het lekker en betaalbaar is. Iedereen met een magnetron en mini-oven kan dit maken, of het nou in een kleine studentenkeuken of de cel is.

Het recept komt uit Prodigy’s nieuwe kookboek Commissary Kitchen: My Infamous Prison Cookbook.

