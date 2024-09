Chef-kok Deuki Hong heeft warme herinneringen aan zijn Koreaanse moeder en grootmoeder in de keuken, druk in de weer met koolbladeren en kimchi-mengsel. In deze video toont hij ons hoe gemakkelijk je zelf thuis kimchi kan maken. Het belangrijkste ingrediënt is volgens hem tijd en heel veel liefde.

RECEPT: Huisgemaakte kimchi