Kijk en leer van Frank Pinello, host van The Pizza Show en eigenaar van Best Pizza in Brooklyn, hoe je de thuis de allerlekkerste pizza kunt maken.

Eens je de techniek van het maken van het perfecte pizzadeeg onder de knie krijgt, kan je losgaan met verschillende pizzastijlen: van Pinello’s klassieke Napolitaanse pizza tot vierkante grootmoederpizza.