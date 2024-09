Nick Murphy, beter gekend als zanger en muzikant Chet Faker, is comfortabeler op het podium dan in de keuken. Toch sleurde zijn goede vriend chef-kok Magnus Reid van Legs Restaurant hem mee de keuken in om hem te tonen hoe je op een belachelijk simpele manier een indrukwekkende dorade op tafel kan toveren.

RECEPT: In zoutkorst gebakken vis