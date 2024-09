Matty Matheson kwam op bezoek in de MUNCHIES-testkeuken in Brooklyn om een lobster roll te maken die voor eens en voor altijd een einde maakt aan de strijd tussen Connecticut, Maine, Newfoundland en New Brunswick. Het gaat niet alleen om het perfect koken van de kreeft maar om details: een goddelijke koolsla van augurken, ui, kool en citroensap, en de krokantste aardappelchips.

Seizoen 3 aflevering 36 van How-To. Kijk verder