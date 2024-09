Zo gemakkelijk maak je laksa, de onweerstaanbare pittige noedelsoep uit Maleisië

“Laksa is de beste noedelsoep die je in Maleisië kan krijgen. Het is eigenlijk een pittige kerrie-noedelsoep, maar het is ongetwijfeld de beste variant. Het is comfort food, met een complexe, veelzijdige smaak en perfecte balans van smaken.”

Zo sprak Mandy Yin, de in Maleisië geboren eigenaar van de Londense pop-up Sambal Shiok. Chef Yin liet MUNCHIES onlangs zien hoe je een epische curry-laksa in elkaar flanst die net zo smaakvol is als wanneer je fictieve Maleisische oma ‘m zou maken, alleen dan zonder de urenlange bereiding.

“Normaal is het maken van laksa een langdurig en intensief proces, maar deze eenvoudige versie is perfect om je warm te houden tijdens de koude wintermaanden, of gewoon, als je zin hebt in iets pittigs,” vertelt Yin aan MUNCHIES. “Ik heb een paar tips in het recept gezet waarmee je het snel kan maken, zoals bouillonblokjes, voorverpakte noodles en voorgekookte garnalen. Maar aan de smaak zijn geen concessies gedaan, beloofd!”

RECEPT: Snelle laksa noedelsoep

Yin’s laksa bevat niet alleen garnalenpasta, chilipoeder, koriander, kokosmelk, citroengras en een hele verzameling andere geweldige ingrediënten, het is ook nog eens in 25 minuten te bereiden. Dit is zonder twijfel de koning van alle noedelsoepen.