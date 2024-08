How-To: Makreel à l’improviste met Alain & Tom Caron

Zo goed als we Alain Caron kennen als televisiekok, kennen we zijn zoon Tom van het nachtleven. Hij is eigenaar van Girls Love DJ’s en Amsterdam Open Air, en runt daarnaast samen met zijn broer het restaurant Café Caron.

In deze How-To duiken vader en zoon samen met een fles champagne de keuken in om ons de befaamde ‘Caron Freestyle’-kooktechniek te demonstreren. Als kleine jongen stuurde Tom zijn vader vaak met willekeurig uitgezochte ingrediënten richting het fornuis. Soms was dat weinig meer dan een ei, een aardappel en een halfrotte tomaat, en toch slaagde Alain Caron er keer op keer in een spectaculair gerecht op tafel te toveren. Heeft hij het nog steeds in zich?

Kijk hoe Tom zijn vader deze keer presenteert met onder andere cheddar uit een pakje, chorizoworst, makreel en een madame-jeanette, en hoe zijn vader aan het experimenteren slaat.

