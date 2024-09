Raph Rashid is eigenaar van een paar foodtrucks in Melbourne waarin hij taco’s en donuts verkoopt. In deze How-To laat hij zien hoe je een taco met lamsvlees maakt, in een pitabroodje. Hij begint met het marineren van de lamsribbetjes in zijn eigen keuken voordat hij naar het park gaat om het vlees te grillen. Als het vlees klaar is, neemt hij wat pepers, heel veel salsa en vers pitabrood voor de lekkerste pitataco ooit.

