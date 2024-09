How-To: Vegan wortelcurry met reggaester Chronixx

“Als veganistisch eten lekker is, kunnen de visjes lekker in de zee blijven.”

Jamaicaans reggaester Chronixx deelt zijn recept voor vegan wortelcurry. Hij overlaadt deze voedzame stoofpot met pittige pompoen, aardappelen en wortels, en serveert de boel met rode, in kokosmelk gestoomde quinoa.

De hartige curry doorspoelen, kan volgens Chronixx het best met een smoothie van dadels en banaan. Zijn geheime ingrediënt hier in spirulina, een alg waar hij zoveel van houdt dat hij er een nummer over schreef.

Seizoen 3 aflevering 50 van How-To. Kijk verder