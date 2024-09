Foto’s die laten zien hoe het toerisme Cuba verandert

Cuba in de jaren zeventig, zoals vastgelegd door een onbekende fotograaf

Vorig jaar reisde een recordaantal mensen naar Cuba — meer dan drie miljoen toeristen, volgens de officiële cijfers.

Er zijn weinig plekken op aarde met zo’n bewogen geschiedenis als Cuba. Het land werd gekoloniseerd door de Spanjaarden, aangevallen door echte piraten van de Caraïben, en raakte later verstrikt in revolutie, de Koude Oorlog, massa-emigratie, een economische crisis, en decennia van isolatie.

De Amerikaanse president Obama bezocht Cuba in maart van dit jaar, na twee jaar van geheim overleg en de aankondiging dat de twee landen van plan zijn om hun diplomatieke banden te herstellen. De Cubanen waren blij dat de twee naties eindelijk een halve eeuw van wantrouwen en verbittering achter zich konden laten. En voor de Amerikanen betekent het de kans om het communistische land te bewonderen voordat de charme van de vintage auto’s, vervallen gebouwen, sigaarrokers en kleurrijke dansers vervangen wordt door hotelketens, winkelcentra en Starbucks.

Toen ik twee jaar geleden in Cienfuegos op Cuba was, kocht ik een set oude dia’s, die gemaakt waren door een Cubaanse man in de jaren zestig en zeventig. De foto’s van de man lijken verrassend veel op de mijne – hoewel er vijftig jaar tussen de twee fotoseries zit, is er in die tijd weinig veranderd. Maar dat zal binnenkort wel anders zijn.

