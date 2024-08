Hugo de Jonge had naar Killer Kamal moeten luisteren voor een vaccinatieplan

Weet je wie weerman zou moeten worden? Bruno Bruins. De voormalige minister van Medische Zorg zag als eerste de grote coronadonderwolken hangen boven ons land, zakte van schrik en zorg in elkaar, en sinds dat gebeurde worden we elke dag geconfronteerd met zijn vervanger Hugo de Jonge en zijn eeuwige aura van schijtlolligheid. Hoe zwaar het nieuws dat hij brengt ook is, of hoe ingrijpend de maatregelen die hij aankondigt ook zijn, alles moet worden gebracht met een toon van bedorven optimisme, verpakt in een quasi-lollige opmerking of in een interview met kritische sterjournalist Monica Geuze in de Glamour.

Het meest recente voorbeeld hiervan is een playlist op Spotify. Afgelopen zaterdag publiceerde hij – volgens hemzelf op veler verzoek – ‘Dé Prikplaylist 2021’, een playlist met allemaal nummers die perfect zijn “voor als je een kwartiertje moet wachten na je prik bij de GGD of wanneer je met je vaccinatiebewijs op weg bent naar Zuid-Frankrijk of Italië”, aldus Hugo de Jonge.

Dat laatste lijkt een beetje voorbarig, aangezien het nog zeker anderhalve maand duurt voordat iedereen die dat wil volledig gevaccineerd kan zijn en het zorgeloze reizen met een vaccinatiebewijs dus nog lang niet voor iedereen is weggelegd. Maar goed, wat had je verwacht van de man die verantwoordelijk is voor de tip ‘zet eens een raam open’ als je al een jaar op je tandvlees loopt?

Zoals verwacht kwam er een hoop kritiek op de playlist van onze vicepremier. Een nummer als Killing Me Softly With His Song van Fugees en Lauryn Hill is natuurlijk koren op de molen van iedereen die denkt dat de vaccins zijn ontwikkeld om de mensheid te verwoesten, en aan Wind of Change van Scorpions kleeft al tijden het gerucht dat de CIA het heeft geschreven om Amerikaanse propagandadoeleinden te ondersteunen ten tijde van de Koude Oorlog. Tactisch is anders, weet hij waarschijnlijk inmiddels ook. De Spotifylijst is nu ontdaan van z’n naam en daardoor veel moeilijker te vinden.

Dat is begrijpelijk, maar ook… jammer? Als je objectief naar de lijst kijkt staan er namelijk wat onvoorwaardelijke beukplaten in, afgewisseld met cultklassiekers en miskleunen die door onze met ironie bedorven hersenhelften tot gewaardeerde toppers zijn uitgegroeid. Als jij vrijwillig een lijst opzet waar Love Is All Around uit Four Weddings And A Funeral wordt afgewisseld met Que Si, Que No van Jody Bernal ben je een absolute psychopaat die het liefst een vuurpijl in z’n reet duwt om die vervolgens aan te steken – precies de gemoedstoestand waar ik voor wil gaan op het moment dat het veilig genoeg is om op de Route du Soleil richting comateuze toestand te scheuren.

Enfin.

Nu zitten we dus met een probleem. Elke dag worden de mensen die een vaccin krijgen jonger en wat moeten ze nu luisteren in de bus onderweg naar hun spuitje? Dé Prikplaylist 2021 van Hugo de Jonge is blijkbaar niet meer Dé Prikplaylist van 2021. Maar zoals hij inmiddels van ons gewend is zijn wij de beroerdste niet, en daarom volgt nu onze met bloed zweet en tranen gecureerde top 10 van liedjes die perfect zijn om op te zetten tijdens een vaccinatie. Sterker nog: als ik aan de beurt ben en deze lijst niet op orkaankracht door de zaal blaast zodra ik binnenkom, beloof ik rechtsomkeert te maken en terug te komen als de mensen achter ons coronabeleid wel interesse tonen in cultuur.

10: Killer Kamal – Vaccin

Op nummer 10 in deze lijst staat de vrolijke partybanger Vaccin van Killer Kamal. Toen hij en Teemong dit nummer in april van 2020 uitbrachten wisten zij, als twee wijzen uit Eindhoven, al dat een goede vaccinatiestrategie de snelste en slimste manier uit de crisis zou zijn. Ware visionairs.

9: Killer Kamal – Vaccin

Killer Kamal kwam ooit de Nederlandse rapscene binnen met de woorden “eeeeeeewa ik ben weer terug uit Vught”, en hij is niet alleen terug uit Vught maar ook terug op nummer 9 van deze lijst, met zijn onderschatte lentehit uit 2020: Vaccin.

8: Killer Kamal – Vaccin

De intro van het in 2020 uitgebrachte nummer Vaccin van Killer Kamal bestaat uit de ontroerende strofe “corona dit, corona dat – bla bla – crisis zus, crisis zo.” Dat is niet alleen een onbeschrijfelijke esthetiek, maar ook alvast een bondige samenvatting van alle eindejaarsconferences die dit jaar op televisie zullen verschijnen. Elke kans om niet aan Youp van ‘t Hek te hoeven denken is er een om met twee handen aan te grijpen.

7: Killer Kamal – Vaccin

De clip bij het nummer Vaccin van Killer Kamal schetst zo’n prachtig beeld van het idyllische maar zwaar getroffen Italië dat er – volgens onbevestigde bronnen – op de redactievloer van Lonely Planet dusdanig hard met een vuist op tafel werd geslagen en er van schrik twee stagiairs in hun broek kakten.

6: Killer Kamal – Vaccin

Die ene sample, die gaat van plie-plie-pling-plie-die-die en dan van ting-tie-tie-ting-die-die, dat is… dat, ja, LUISTER DAN TOCH, kom door met die spuit.

5: Killer Kamal – Vaccin

Wat hebben Marco Borsato, Wibi Soerjadi en Quentin Tarantino met elkaar gemeen – buiten dat het drie cultuurmastodonten en onvermijdelijke gespreksonderwerpen op elk leuk huisfeestje zijn? Ze komen allemaal voorbij in het nummer Vaccin, van Killer Kamal. Een meer dan prima nummer om te luisteren na je prik bij de GGD of wanneer je met je vaccinatiebewijs op weg bent naar Zuid-Frankrijk of Italië.

4: Killer Kamal – Vaccin

Killer Kamal, wiens stage presence toch vooral gekenmerkt wordt doordat hij het overal waar hij komt badslippers laat regenen, zag in april van 2020 al dat artiesten een heel jaar niet op tour konden, en daarom besloot hij met het vrolijke nummer Vaccin alle getroffen muzikanten een hart onder de gucci-riem te steken.

3: Killer Kamal – Vaccin

De eerste hit die de top-3 bestormt is Vaccin, van Killer Kamal. Veel mensen weten over dit lied dat het is geschreven toen Killer Kamal door onvoorziene reisrestricties vastzat in een Italiaanse hotelkamer, maar niet dat dit gedaan is door een glimmend witte duif die met een olijftak in zijn bek onverschillig maar gestaag op een typemachine fladderde, terwijl in de verte een kerkklok onvermoeibaar positieve klanken door het dal klingelde.

2: Killer Kamal – Vaccin

Een wijs man (Drake. De wijze man is altijd Drake) rapte ooit: “being number two is just being the first to lose”. Voor jou misschien, Aubrey, maar niet voor Killer Kamal en zijn lied Vaccin. Een mooi, positief lied, over vaccins, op nummer 2 in deze lijst.

1: Killer Kamal – Vaccin

Misschien onverwachts, maar toch unaniem verkozen door onze bekwame vakjury: Killer Kamal, Vaccin. Ik weet eigenlijk niet echt waarom.