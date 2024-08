Huisgemaakte chorizoworst

Porties: 6

Voorbereiding: 1 uur

Totaal: 3 uur

Benodigdheden

1 ¼ tl geroosterd korianderzaad

1 tl geroosterd komijnzaad

1 tl geroosterd venkelzaad

2 teentjes knoflook

1 kg procureur, in blokjes van 1 cm gesneden

½ kg varkensbuik, in blokjes van 1 cm gesneden

25 g Hongaarse paprikapoeder

25 g gerookte zoete Spaanse paprikapoeder

2 ½ el zout

1 ½ el Franse espelettepeper

1 el magere melkpoeder

1 tl chilipoeder

1 tl versgemalen zwarte peper

Kunstdarm, vraag bij je slager

Bereidingswijze

1. Maal de koriander-, komijn- en venkelzaadjes samen met de knoflook in een vijzel totdat er een pasta ontstaat. Doe de pasta in een kom met de procureur, varkensbuik, paprikapoeders, zout, espelettepeper, melkpoeder, chilipoeder en zwarte peper en meng goed door elkaar. Laat ongeveer een uurtje afkoelen in de koelkast.

2. Haal het mengsel door een gehaktmolen op grove stand. Laat daarna weer ongeveer een uur afkoelen in de koelkast.

3. Maak het spuitstuk van een worstenmaker nat en schuif de kunstdarm over het spuitstuk heen.

4. Zet de worstenmaker aan en druk wat vlees door de machine totdat er ongeveer 2,5 cm vlees uit het spuitstuk steekt. Zet de machine uit, trek de kunstdarm strak over het vlees heen en leg er een knoopje in. Zorg ervoor dat alle lucht uit het omhulsel is. Met een naald kan je kleine gaatjes prikken om lucht uit de worst te laten.

5. Zet de machine weer aan en druk er voorzichtig wat vlees doorheen. Laat de worst in een spiraalvorm op je werkblad zakken, totdat je al het vlees gebruikt hebt.

6. Snij de overgebleven kunstdarm weg en zorg wederom dat er geen lucht in de worst zit. Knoop het einde dicht. Je kan de worst bewaren als een grote spiraal, of er kleinere worstjes van draaien.

7. Om de worst te bakken, verhit je een grote pan over middelhoog vuur en prik je een paar kleine gaatjes in de worst (je wil niet dat hij openknapt tijdens het bakken). Doe de worst in de pan en gaar langzaam. Na ongeveer 10 minuutjes bakken draai je de worst om. Knal die worst op een broodje en val aan.

Uit How-To: Verse worst met Seth Rogen