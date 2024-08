Huisgenoten van influencers vertellen over de idiote dingen die ze meemaken

Tenzij je toevallig rijke ouders hebt of het prima vindt om na je studie in een buitenwijk van Delfzijl te wonen, is de kans groot dat je niet zomaar een betaalbare woning voor jou alleen vindt. Dan zit er dus weinig anders op dan samenwonen met huisgenoten. Wat natuurlijk één groot feest is.

Het feest is compleet als je geregeld passief-agressieve appjes krijgt dat de wc-verfrisser alweer een tijdje op is, als de rekeningen niet op tijd betaald worden, er elke dag keiharde dubstep gedraaid wordt of je restjes aangekoekte tomatensaus in het tapijt aantreft. Maar anno 2020 is er een nieuw soort onuitstaanbare huisgenoot: de influencer. We spraken zes huisgenoten van influencers over hun ervaringen.

Hij is thuis aan het koken terwijl hij volgens zijn Instagram-story ergens in Griekenland dineert

“Ik kende hem van tevoren nog niet, maar zag de kamer online langskomen en had niet door dat hij een influencer was. Toen ik bij hem introk dacht ik: wow, hij is best gespierd en heeft een perfecte huid. Maar toen ik erachter kwam wat hij deed viel alles op zijn plek. Hij is begin dertig, heeft een paar honderdduizend volgers en is lifecoach. Maar het slaat eigenlijk nergens op, omdat zijn ouders nog steeds zijn huur betalen en hij niet een echte baan heeft. Pas nadat ik alle weggevertjes zat begon te worden begon ik de realiteit pas in te zien.

Hij heeft door het hele huis inspirational quotes opgehangen. Elke ochtend draait hij heel hard een of ander motiverend, christelijk rockliedje waar iedereen gek van wordt. Hij post foto’s op Instagram waarop hij in chique hotels zit met daarbij als locatie ‘home sweet home’. Of hij zit thuis te koken, terwijl je in zijn Instagram-story ziet dat hij ergens in Griekenland aan het dineren is. Ik betwijfel niet dat hij in Griekenland is geweest, maar hij ging daar gewoon een weekje naartoe op vakantie, en heeft niet een maand zitten feesten, zoals je zou denken als je zijn Instagram ziet.

Ik denk dat hij voor 90 procent alles zit voor te liegen. Als je hem op social media volgt zou je denken dat hij rijk is, altijd de hele wereld rondreist en een mooi huis heeft, maar dat is gewoon een zeer overdreven versie van de werkelijkheid. Het is niet fijn om samen te wonen met iemand die zo onbetrouwbaar overkomt. Neem zijn foto’s: daar ziet hij er steeds anders uit omdat hij ze zoveel bewerkt.” – Theo (28), Londen

‘Ze zamelde geld in om haar huur en rekeningen te kunnen betalen’

“We woonden samen in 2013 en 2014, toen influencers nog niet waren wat ze nu zijn. We hadden gemeenschappelijke vrienden, dus ze leek me wel een leuke huisgenoot. Maar het was de ergste tijd van mijn leven. Ze had haar haar groen geverfd, wat veel onderhoud vereist en waardoor het hele huis onder de groene vlekken zat. Ik maakte elke dag de muren schoon omdat ik bang was dat we de borg niet terug zouden krijgen. Op Instagram was ze een glamourmodel, maar haar fans wisten niet hoe smerig haar slaapkamer was. Zoals je make-uptas eruit ziet als daar iets in heeft gelekt – dat was ongeveer haar kamer.

Ze had rond de 250.000 volgers en was waarschijnlijk meer een soort Instagram model dan iemand die veel met merken samenwerkt. Op Instagram zat ze dan ook vooral om een relatie op te bouwen met haar fans, niet om een soort marketingtool te zijn. Ze had niet echt een stabiel inkomen en maakte weleens voor haar volgers een verlanglijst van dingen die ze wilde kopen – zelfs om housewarming-cadeautjes te krijgen toen we samen gingen wonen. Het waren geen praktische dingen, zoals een strijkijzer of een wasmand. In plaats daarvan kreeg ze een koffer vol bijzondere theesmaken en koffiesiroop. De gemeenschappelijke gang lag ook altijd vol met pakketjes – er waren zo’n twintig bezorgingen per week – en ze wilde altijd dat ik ze ging ophalen.

Het liep uit de hand toen ze geld inzamelde om haar huur en rekeningen te kunnen betalen omdat ze een ongeluk had gehad tijdens het opnemen van een YouTube-video. Ze kon erg slecht met geld omgaan en had haar bankrekening niet goed ingesteld, waardoor haar ‘fans’ op mijn PayPal-account moesten doneren. Ik heb zelfs een keer haar cv geschreven. Het werd zowat mijn tweede baan om haar geld te managen, en eigenlijk ook haarzelf.” – Evie-May (26), Londen

‘Ze liet de ‘beste versie’ van zichzelf zien op Instagram, maar in werkelijkheid zat ze de hele tijd alleen in haar kamer’

“Toen ik naar de kunstacademie ging woonde ik samen met een groepje studenten die allemaal begin twintig waren, en het meisje in de kamer naast me was een influencer met 20.000 volgers op Instagram. Het was een nachtmerrie om met haar samen te wonen, maar achteraf gezien heb ik een beetje met haar te doen.

Ze kreeg enorm veel likes en liet de ‘beste versie’ van zichzelf zien op Instagram, maar ze had eigenlijk nauwelijks sociaal contact met mensen. Niet bij ons thuis en ook niet op de universiteit. Alleen af en toe een onenightstand met iemand die ze op Tinder had ontmoet.

Ik vond haar heel eenzaam en afstandelijk overkomen, maar het zette me wel aan het nadenken over hoe mensen zich voordoen op social media. Er was zo’n gigantisch contrast met de werkelijkheid – ze zat eigenlijk gewoon de hele tijd alleen in haar kamer.” – Eshan (28), Londen

‘Wat me het meest verbaasde was hoe vaak ze ‘nee’ zegt tegen merken’

“Mijn ervaring is eigenlijk heel positief. Mijn huisgenoot en ik zijn behoorlijk goed bevriend. Zij is micro-influencer en ziet dat als haar parttime baan. We praten veel over Instagram, en vooral sinds de lockdown neem ik vaak haar foto’s, aangezien dat nu handig was. Ik zie het vooral als een praktische manier om geld te verdienen waarmee ze wat carrière kan maken, ze is niet per se iemand die alles bij elkaar liegt. Zo voelt het althans nog niet.

Wat me denk ik het meest verbaasde over het samenwonen met een influencer, is hoe vaak ze nee zegt tegen merken – ik ging er altijd van uit dat influencers overal heel happig op ingaan. Het is een echt beroep geworden, want influencers zijn gewoon echte mensen die een echt inkomen hebben. Niet iedereen heeft natuurlijk even positieve ervaringen, maar ik heb niet per se iets voor of tegen influencers. Nu ik er met eentje heb samengewoond realiseer ik me dat de werkelijkheid veel genuanceerder is.” – Millie (24), Londen

‘Als ze een foto post kunnen we de eerstvolgende uren niks doen omdat ze op comments moet reageren’

“Mijn zus is parttime influencer en ik sta daar lijnrecht tegenover, omdat er zoveel fast fashion bij komt kijken. Ze heeft haar tanden gratis laten witten en kreeg lipfillers aangeboden, maar daar is ze nooit op ingegaan. Tenzij ze iets dat ze opgestuurd krijgt heel leuk vindt, verkoopt ze het. Ze krijgt elke maand tegen de 900 euro aan schoenen van JD Sports, en van zo’n nieuw paar schoenen maakt ze dan even een foto, om ze vervolgens weer online te verkopen voor honderd euro. Ze geeft ook vaak dingen weg aan mensen die we kennen. Wat dat betreft is ze erg vrijgevig – ze geeft zelfs dingen weg aan haar nagelstylist.

Ze is de hele dag door bezig met social media. Als we afspreken vindt ze het volkomen logisch om meteen een foto te maken. Niet altijd, maar zeker een paar keer per week. ‘s Ochtends doet ze altijd make-up op, trekt ze haar Instagram-outfit aan en doet ze hairextensions in voor haar ‘werk’. Ook als ze met haar vriend uit eten gaat heeft ze daar van tevoren helemaal over nagedacht.

Het heeft verder niet meteen gevolgen voor onze band, maar ik merk wel dat het haar frustreert of dat ze haar geduld verliest wanneer ik een foto van haar maak en het er niet uitziet zoals ze wil. Maar dat komt altijd wel weer goed. Ik ben in ieder geval bewuster geworden van hoe ze naar zichzelf kijkt, want ze kan dit gewoon niet uitzetten. Als ze iets post kunnen we de eerstvolgende uren daarna niks doen, omdat ze op alle comments moet reageren zodat haar engagement een beetje goed blijft.” – Jenny (23), Brighton

