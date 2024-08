Huisjesmelkers zijn de echte slachtoffers van deze crisis

Vrijwel iedereen is slachtoffer van de coronacrisis. Mensen gaan dood, of belanden op de intensive care. Misschien zit je wel zonder werk, omdat je als zzp’er in de horeca werkte bijvoorbeeld, of in een andere branche die stilligt om de verspreiding van het virus te voorkomen. Of misschien draai je juist overuren in de zorg, in een poging levens te redden en leed te verzachten. Maar heb je al stilgestaan bij de echte slachtoffers van deze crisis: de huisjesmelkers?



Dankzij de crisis waarin we zitten zijn er mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Dat is in eerste instantie natuurlijk vooral vervelend voor die mensen – er is weinig stressvoller dan niet genoeg geld hebben voor je huur – maar twee leden van de Tweede Kamer zien vooral verhuurders als slachtoffer. Die verhuurders, voor wie de afgelopen jaren met almaar stijgende huurprijzen gouden tijden zijn geweest, hebben nu misschien even wat minder inkomsten, en dat is heel erg en daar moet nu iets aan gedaan worden. Daarom hebben kamerleden Wybren van Haga en Thierry Baudet een motie ingediend.

De motie van Van Haga en Baudet. Via tweedekamer.nl

In de motie vragen Van Haga en Baudet de regering om te onderzoeken hoe banken een rol kunnen spelen bij het compenseren van die zielige verhuurders, die heel even wat minder knaken vangen voor het hebben van vastgoed dan normaal. Je kan je prioriteiten immers maar op orde hebben.

Dat uitgerekend Wybren van Haga deze motie indient is niet echt verrassend. Hij is zelf namelijk zo’n huisjesmelker. In verschillende bv’s, waaronder eentje met de sprekende naam Sjopperdepop, bezit hij honderden panden in Amsterdam en Haarlem. Zoals het een goed vastgoedbeheerder betaamt heeft hij het niet zo op de verhuurregels, en is hij niet vies van een potje intimidatie. Hij maakte het huisjesmelken zo bont dat zelfs de VVD besloot hem uit de fractie te flikkeren. Daarop besloot Van Haga als eenmansfractie door te gaan, en nu blijkt waarom: zodat hij zijn eigen belangen als huisjesmelker kan blijven verdedigen, ook als de rest van het land even bezig is met het in toom houden van een om zich heen grijpend virus. Waarom Baudet de motie mede-indient is wat minder evident, maar als er slechte ideeën geopperd worden staat Thierry wel vaker vooraan.

Je kunt veel over Van Haga zeggen, dat hij een eikel is bijvoorbeeld, maar dan wel een eikel met een open vizier. Eigenlijk zijn we Van Haga een bedankje verschuldigd, omdat hij ons er ook in deze crisistijd aan blijft herinneren dat huisjesmelkers mensen van het allerlaagste soort zijn. Thanks Wybren, en laten we hopen dat je motie keihard wordt weggestemd.

Om toch met een positieve noot te eindigen: er is ook goed nieuws op huizengebied. De regering heeft met de grootste verhuurdersorganisaties, die samen meer dan 80% van alle huurhuizen beheren, afgesproken dat wie zijn huur nu even niet kan betalen, voorlopig niet zijn huis uit wordt getrapt. Laten we eerst dat virus maar eens verslaan.