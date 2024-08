Hulp bij keuzestress op Rock Werchter

Gaan werken met een lange of een korte broek? Diepvriespizza of quinoasalade? Dries Mertens op de flank of Marouane Fellaini als extra centrale middenvelder? We moeten in het leven heel wat keuzes maken en op een festival als Rock Werchter is dat helaas niet anders. Omdat je het tijdens het festival echter te druk hebt met bier drinken, zonnecrème smeren en je vrienden zoeken, geef ik alvast wat advies bij de meest hartverscheurende muzikale keuzes die je de komende dagen moet maken.

Donderdag 21u30: Queens of the Stone Age of Craig David presents TS5

Op het ene podium staat een testosteronbom die met zijn opwindende muziek de puberjaren van een generatie heeft gekleurd, terwijl op het andere podium QOTSA-frontman Josh Homme zijn stinkende best staat de doen. Naar wie van de twee ga je kijken? No One Knows. Je moet gewoon eerlijk zijn en terugdenken aan de tijd dat MTV nog clips uitzond. Wanneer werd je het gelukkigst: toen QOTSA je aanraadde om mee te gaan met de flow of toen Craig zong hoe zijn week was geweest?

Videos by VICE

Oordeel: Craig Davids show is het gevolg van een uit de hand gelopen huisfeestje. De TS5 verwijst naar het adres van zijn appartement in de Tower Suite 5 in Miami. Als je de kans krijgt om naar een huisfeestje van Craig David te gaan, dan moet je dat gewoon doen.

Vrijdag 19u15: Snow Patrol of CHVRCHES

Schotland staat bekend als het land waar de landschappen zo mooi zijn als dat de inwoners lelijk zijn. Ik weet niet of dit klopt, want de Schotse bands die hier tegenover elkaar geprogrammeerd staan bestaan uit uitsluitend prachtige getalenteerde mensen. Dat Snow Patrol een van de meest gehate bands ter wereld is, is dan ook onbegrijpelijk. Toegegeven, met hun melige stadionpop zou je hen als ‘Coldplay van den Aldi’ kunnen omschrijven, maar dat is een zeer cynische benadering. Je zou ook kunnen zeggen dat Coldplay het ‘Snow Patrol van de Delhaize’ is.

Oordeel: kiezen tussen meezingers als ‘Shut Your Eyes’ en ‘The Mother We Share’ is hartverscheurend. Gelukkig is de keuze al lang gemaakt, want om acht uur spelen de Rode Duivels op het WK tegen Brazilië en gaat niemand naar de optredens kijken maar wel naar het grote scherm aan The Slope.

Vrijdag 21u15: London Grammar of Franz Ferdinand

Stel dat België bij de rust al 5-0 voor staat, dan kun je je met een gerust hart weer richting podia begeven. Naar KluB C bijvoorbeeld, want daar speelt Franz Ferdinand. Meer dan tien jaar geleden waren zij omwille van hun enorme energie een van de beste bands om op een festival aan het werk te zien. Het goede nieuws is dat de groep van Alex Kapranos sindsdien niet echt veranderd is. Het slechte nieuws is dat jij dat waarschijnlijk wel bent. London Grammar zal op haar/hun beurt andermaal bewijzen dat het te vaak gebruikte ‘door merg en been’ bij hen ALTIJD terecht is. Je moet je dus afvragen of je zin hebt om op een neer te springen op indiehits uit de jaren nul of om helemaal emo te gaan in het avondzonnetje voor het hoofdpodium.

Oordeel: wat mij betreft is er niets meer emo dan los gaan op de britpop van mijn tienerjaren. Ga dus maar naar Franz Ferdinand. Huilen op ‘Strong’ van London Grammar kun je thuis ook doen.

Zaterdag 14u30: Emma Bale of Angèle

Dit is de battle van België’s ideale schoondochters. Emma Bale werd bekend dankzij de grootste talentfabriek van Vlaanderen: The Voice Kids. Angèle

werd bekend dankzij de grootste talentfabriek van Brussel: de familie Van Laeken-Bibot die ook grote broer Roméo Elvis op de wereld zette. Het is pijnlijk om te zien dat de organisatie van Rock Werchter de communautaire breuklijn die door het land loopt doortrekt tot op de festivalpodia.

Oordeel: dit dilemma schreeuwt om een politiek statement. Alle Vlamingen moeten naar Angèle gaan kijken en alle Franstaligen naar Emma Bale. Mij zie je zaterdagmiddag dus bij Angèle.

Zaterdag 18u35: Jack Johnson of Jorja Smith

Jorja Smith staat voor het eerst op een Belgisch festival, Jack Johnson voor de 72ste keer. Hoe Jack Johnson doorbrak herinnert niemand zich nog vanwege te lang geleden. Jorja Smith werd vorig jaar een hype toen Drake haar oppikte voor de song ‘Get It Together’. Dan denk je dat het een gemakkelijke keuze wordt: je kiest voor de nieuwe hippe artiest die R&B en soul mengt op de meest interessante manier sinds Craig David zong over hoe zijn week verliep. Of, of, of … je gaat nog een keer kijken naar de man die zingt over bananenpannenkoeken eten op een weekdag.

Oordeel: Jorja Smith is echt fantastisch, maar dat betekent ook dat je haar nog vaak zal kunnen zien. Dat historische, record verbrekende 73 ste optreden van Jack Johnson wil je echter niet missen. Tenzij je allergisch reageert op ukeleles.

Zondag 15u45: Kaleo of George Ezra

Vorig jaar moesten de IJslandse bluesrockers van Kaleo hun optreden op het laatste moment afzeggen. De kans dat we nog een keer op het nippertje aan een iets te doorleefde versie van ‘Way Down We Go’ ontsnappen is dus klein. Aangezien het al zondagmiddag is en je wat moe begint te worden van het vele rechtstaan en tevergeefs naar schaduw zoeken, kan de onoplettende festivalganger zich dus zonder het goed en wel te beseffen oog in oog met deze Kings of Leon-kopieën bevinden. Wie dat wil vermijden, kan uitwijken naar het optreden van George Ezra. Nee, dit is niet het sterkste uur van de Werchter line-up, maar dat zegt meer over de andere bands dan over de twee die nu optreden.

Oordeel: Ezra ken je enkel van ‘Budapest’ en de kans dat je daardoor nooit nog naar de Hongaarse hoofdstad wil afreizen is eerder groot. Kaleo is dan weer Kaleo. Ik raad jullie dus aan rustig op de camping te blijven en je krachten te sparen voor IDLES om 16u15.

Zondag 21u: Nick Cave of Roméo Elvis

Nick Cave en zijn Bad Seeds of Romeo Elvis met zijn Motel? Hoe langer het festival duurt hoe moeilijk de keuzes worden. Beide artiesten zijn bij hun geboorte in een vat charisma gevallen dat ze vervolgens ook nog eens leeg hebben gedronken. Om hier een keuze te maken moet je jezelf enkele belangrijke vragen durven stellen. Heb je nog energie voor een feestje of niet? Indien ja, ga naar Roméo Elvis. Versta je geen woord Frans? Ga naar Nick Cave. Hou je van een uitzinnig publiek? Ga dan naar Roméo. Wil je je vader jaloers maken? Ga naar Nick.

Oordeel: deze keuze is te moeilijk. Misschien moet je gewoon vertrekken voor de file en maken dat je op tijd thuis bent. Met wat geluk kun je op de radio nog een stukje van afsluiter Arctic Monkeys meepikken.

Wil je meer lezen over vette concerten, lauwe pintjes en beeldschone festivalgangers? Check dan VICE Festivals.

Volg VICE België op Facebook.