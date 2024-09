Zet je schrap, Kendricks nieuwe album ‘DAMN.’ is er

Kendrick Lamar heeft vandaag DAMN. uitgebracht, zijn vierde studioalbum. Stop dus maar even met wat je aan het doen was.

Kendrick verwijderde drie weken geleden alles van zijn Instagram om een afbeelding met de Romeinse cijfers IV erop te zetten. Daarmee kondigde hij aan dat de opvolger van zijn tot meesterwerk verklaarde To Pimp a Butterfly uit 2015 onderweg was. Een dag later kwam The Heart Part 4 uit en maakte hij meteen een paar dingen duidelijk. “1-2-3-4-5 / I am the greatest rapper alive” en “Y’all got ’til April the 7th to get your shit together”, rapte hij. Het duurde een weekje langer, maar DAMN. is nu toch echt hier. Luister het album hieronder.