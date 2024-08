Huub Prins is de nieuwste aanwinst van Purple Noise Record Club

Er is een nieuwe ster opgestaan, en die ster luistert naar de naam Huub Prins. In het nummer Pino, dat vandaag online verscheen op het youtubekanaal van de Purple Noise Record Club, zingt Prins over zijn vriend Pino, die het niet zo nauw neemt met zowel geschreven als ongeschreven gedragsregels. Op de foto die het lied begeleid is Prins lachend te zien, maar uit de tekst van het nummer blijkt dat er ook een groot verdriet in de zanger schuilt. Zo zingt hij: “Pino, toon eens wat respect,” om vervolgens voor te stellen om ergens een hapje te gaan eten, mits Pino de rekening betaalt.

Het gerucht gaat dat Huub Prins eerder dit jaar gestopt is als manager van een feestcafé nadat hij daar een optreden zag van Barry Slee en terstond besloot om ook een carrière als artiest na te jagen. Wel, dat is volgens ons bij dezen gelukt. Luister hieronder naar Pino en oordeel zelf.

https://www.youtube.com/watch?v=jQRGl1VU6ao

