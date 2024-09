Hyperrealistische maskers waar je gillend voor wegrent

Landon Meier houdt er wel van om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Een tijdje terug choqueerde hij de bezoekers van de Monsterpalooza-conventie met een bizar beeld: een volwassen man verscheen ten tonele, met een masker van een jong meisje. Hij had een flinke bos okselhaar, maar ook twee kinderlijke paardenstaartjes.

In dit filmpje zet ‘ie het masker zelf even op:

Videos by VICE

Meier staat bekend om zijn hyperrealistische maskers van politieke figuren, waaronder Donald Trump, Vladimir Poetin en Kim Jung-Un. Ook is hij het brein achter het Walter White-kostuum dat Bryan Cranston een paar jaar geleden droeg op Comic Con. De acteur achter het beroemde Breaking Bad-personage kon daardoor gewoon door het publiek lopen zonder opgemerkt te worden.



Het masker van het jonge meisje is de nieuwste toevoeging in zijn oeuvre van gestolen gezichten. Zoals je je vast kunt inbeelden, veroorzaken de maskers vrijwel altijd een sterke reactie bij de mensen die ze in het echt zien. “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door surrealisme en ik geniet ervan om het verkeerde hoofd op het verkeerde lichaam te zien,” vertelt Meier aan Creators.

Bekijk hieronder hoe meer hoofden compleet botsen met hun gastlichamen.

Bekijk meer werk van Landon Meier op zijn website.