Hypochristmutreefuzz is een nachtmerrie voor mensen die lijden aan hippopotomonstrosesquippedaliophobia

Ze mogen dan een naam hebben die ietwat moeilijk uit te spreken is, maar dat maakt de muziek van Hypochristmutreefuzz niet minder leuk. De band komt 27 januari met hun eerste album Hypopotomonstrosesquippedaliophobia (een verbastering van het woord hippopotomonstrosesquippedaliophobia, oftewel: angst voor lange woorden).

De band heeft nu de eerste videoclip van – gemaakt door Rik Chaubet – ​dat album uitgebracht, voor het nummer Gums Smile Blood. Die clip is geschoten in zwart-wit en is nogal trippy. Gezichten die bestaan uit samengeplakte delen, ontploffende hoofden en flitsende beelden van onder andere kerncentrales komen voorbij. De track zelf is een soort funky variant van noiserock. De band noemt het ‘zunk’, oftewel Zappa meets punk. Als jij naar een optreden van deze Belgische band wil, maar geen zin hebt om naar het zunky zuiden af te reizen, heb je geluk: ze zijn in oktober in Nederland. Je kunt de tourdata onder dit artikel vinden, maar check eerst de clip voor Gums Smile Blood.

26 okt DDWMusic, Eindhoven (w/ The K., Iguana Death Cult)

27 okt Patronaat, Haarlem (w/ TV Wonder, Bonne Aparte

29 okt Zuiderklap Festival, Asten-Heusden (w/ Nouveau Velo, e.a.)