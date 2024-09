I am Aisha nam haar moeder mee naar Suriname met haar eerste rapmoney

I am Aisha’s bekendste line is misschien wel “je gaat uit, maar kan de huur niet betalen” van de track Zulke Dingen Doe Je. De first lady van de Nederlandse rapgame lijkt mij daarom iemand die verstandig omgaat met geld, en nooit haar laatste pegels in Louboutins zou investeren. Van haar eerste grote rapsalaris kocht ze dan ook geen dure kleding, maar nam Aisha haar mama Jetty Weels (die in de jaren tachtig met de groep Mai Tai de wereld overnam) mee naar Suriname. We spraken beide dames over rapmoney, hoe je ermee om moet gaan en de belangrijke adviezen die Jetty haar dochter meegaf over de verraderlijke muziekindustrie.

Noisey: Hey Aisha! Hoe heb jij je eerste échte rapsalaris verdiend?

Aisha: Door heel veel op te treden. Eind 2015 had ik veel shows en begin 2016 begon dat geld allemaal binnen te komen. Zelfs in de maanden dat andere artiesten weinig boekingen hadden, was ik volgeboekt.

En het eerste wat je met dat geld deed was je moeder naar Suriname meenemen?

Aisha: Ik werd geboekt om in Suriname op te treden en ik kreeg twee tickets voor mijn dj en mezelf. Toen besloot ik om ook mijn moeder mee te nemen en er een vakantie aan vast te plakken. Het was de eerste keer dat we daar samen waren.

Jetty: Ik was er niet meer geweest sinds de grote internationale doorbraak van Mai Tai in 1985.

Waarom was precies dit je eerste grote uitgave?

Aisha: Ik wilde dat het speciaal zou zijn. Maar ik heb voor de rest ook rekeningen betaald, ben ze nog steeds aan het betalen overigens. Alleen mijn studieschuld en creditcard hadden weinig prioriteit, van andere schulden wilde ik wel meteen afkomen.

Hoe was jouw situatie voordat je goed geld begon te verdienen met muziek?

Aisha: Bikkelen. Ik heb voordat ik me volledig op muziek stortte van alles gedaan: in de thuiszorg gewerkt, verkoop, klantenservice. Ik zat bij een uitzendbureau, dus elk half jaar deed ik iets anders. Op een gegeven moment stopte ik daarmee, om me fulltime op muziek te richten. Tja, hoe leefde ik toen?

Nou?

Aisha: Gewoon, ik leefde toen gewoon. Ik ging toen samenwonen met mijn vriend en die zei wel op een gegeven moment: “Ik houd van je, maar je moet wel echt meebetalen.” Toen ben ik dus weer in de thuiszorg gaan werken tot ongeveer twee maanden voordat Zulke Dingen Doe Je uitkwam. Vanaf dat moment heb ik geen baantje gehad tot de dag van vandaag.

Wist je al van tevoren dat dat liedje zoveel ging veranderen?

Aisha: Nee, sterker nog: ik overwoog toen om met muziek te stoppen en gewoon een baan te nemen. Ik wist wel dat het een tof liedje was, maar ik wist niet dat het zó tof was. Ik weet eigenlijk zeker dat ik nooit was gestopt, ondanks de ups en downs.

En u, als moeder en zangeres, weet dat het leven van een muzikant onzeker is. Hoe kijkt u ernaar dat uw dochter ook die richting koos?

Jetty: Het is een heel hard bestaan. Je passie ligt natuurlijk 24/7 in de muziek, maar dat kan in het begin niet. Aisha woont in de studio en dat vind ik mooi om te zien. Ik kon dat niet doen, omdat ik kinderen had. Maar dat is wat nodig is als je een stevige basis wil creëren en door wil stoten.

Maar je wil toch dat je kind zekerheid heeft? Heeft u haar ooit geadviseerd om iets anders te doen?

Jetty: Ik heb haar altijd gesteund, maar ik zei ook altijd dat ze vier dagen per week aan haar muziek moest werken en de rest van de dagen aan haar basisinkomen.

Aisha: Maar dat ging niet altijd op, haha. Ik heb namelijk een visie van wat ik wil en kan bereiken.

Jetty: Maar ik zei dat tegen je omdat ik wilde dat je het langer zou volhouden in de muziekbusiness. Ze heeft gewoon haar eigen weg gevolgd en nu is ze hier. Ik ben trots op haar.

Wat zijn nog meer adviezen die u haar hebt gegeven?

Jetty: NOOIT. JE HANDTEKENING. ERGENS. ONDER. ZETTEN! Ook al heb je de kleine letters gelezen. Niet doen. Ik zorg ervoor dat er fantastische advocaten naar kijken en dat je een accountant krijgt. Dat is de basis van een mooie carrière en voor rust in je hoofd. En dat niemand aan het einde van de rit er met jouw miljoenen vandoor gaat. Dat heb ik namelijk wel meegemaakt.

Wat is er met Mai Tai gebeurd dan?

Jetty: Zoals met veel groepen in de jaren tachtig hebben we erg geleden door onze platenmaatschappij. We hadden dezelfde advocaat als de platenmaatschappij, dus dat hielp al niet. Ach, we waren gewoon blij als jonge zangeressen dat we konden optreden en liedjes maken. We hebben het toen niet aan de grote klok gehangen, maar er is twee miljoen per persoon afgenomen.

Oef, dat is pittig.

Jetty: Je kunt niks meer doen, dus terugkijken helpt niet. Gewoon ervan leren en verdergaan.

Aisha: Ja, dat van de contracten tekenen heeft ze er goed ingestampt. Arme Kees. Haha, nee grapje.

Heb je Kees de Koning het leven zuur gemaakt?

Aisha: We hebben wel een tijd lang onderling aanpassingen in het contract over en weer gemaild.

Jetty: Ja, de beste advocaten hebben ernaar gekeken. Ook Kees had daar wel respect voor.

Aisha: Nee, maar het was een heel goed contract hoor.

Heb je eigenlijk ooit een plan B gehad?

Aisha: Nee, je moet nooit een plan B hebben. Dan fuck je het hele universum op. Dan geef je eigenlijk toe aan jezelf dat je gaat falen. Dat wil ik niet. Ik snap dat muziek niet mijn enige potje moet zijn, dus ik wil wel mijn geld investeren. Maar ik ga geen plan B maken.

Even over iets anders. Je bekendste line is misschien wel: “Je gaat uit, maar kan de huur niet betalen”. Heb je het over een specifiek iemand?

Aisha: Het is een combinatie van gebeurtenissen. Het gaat bijvoorbeeld over de tijd dat ik zestien was en met mijn nichtje naar feestjes ging. Maar ook dat ik weleens jongens heb gezien die super flashy doen, maar geen geld hebben om wat dan ook te doen. Je kunt niet een fucked up huis hebben, met alleen een matras, maar wel Balenciaga-schoenen dragen.

Ben je eigenlijk verstandig met geld?

Aisha: Vroeger niet, toen was ik roekeloos. Als mijn zorgtoeslag werd gestort, ging ik het echt niet naar het ziekenfonds overmaken. Meteen shoppen! Maar nu ben ik wel verstandiger. Voor deze Louis hier moest ik een week met mezelf praten. Ik wil namelijk geld hebben om een huis te kopen en te kunnen investeren.

In de rapgame wordt nu eindelijk goed geld verdiend maar rappers gaan er ook roekelozer mee om. Hoe zie jij dat?

Aisha: Ik zie het veel om me heen gebeuren – mensen beseffen niet dat het over een paar jaar minder wordt. Maar als je het zoals Lil’ Kleine doet vind ik je wel slim, want ik zie hem genieten en tegelijkertijd heeft hij wel een huis gekocht. Dan heb je een basis, dan kan je losgaan. Maar als je nog bij je ouders woont en je spend alles op Balmain… Tja dan heb ik mijn twijfels over je prioriteiten.

