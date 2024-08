Iceland Airwaves maakt de laatste namen op de line-up bekend

Iceland Airwaves is een festival dat je je denk ik moet voorstellen als een soort Eurosonic – een plek waar je spannende, nieuwe bands ontdekt – maar dan (de naam zegt het al) op IJsland. Het kan ook niet anders dan dat het nogal een dingetje is voor de IJslandse muziekscene: naast 85 internationale bands spelen er 150 lokale acts, wat waarschijnlijk betekent dat ze gewoon alle IJslandse muzikanten een uitnodiging sturen om op te komen treden. En dat op een eiland met minder inwoners (maar meer geothermische activiteit) dan Flevoland. De enige manier waarop dat geen ontzettend gezellige bedoening wordt, is als het concept ‘gezelligheid’ nog niet tot het eiland is doorgedrongen – iets wat me sterk lijkt, aangezien de inheemse bevolking in z’n geheel afstamt van de Vikingen. Het is tevens het enige festival dat ik ken dat opgericht is door een vliegmaatschappij.

Naast 150 bands met onuitspreekbare namen als ÀàÁáÂâÃãÄäÅåÆæ (oké, deze heb ik zelf verzonnen, maar geef toe: je dacht heel eventjes dat dit een echte bandnaam was) staan er dus 85 internationale bands, waaronder WWWater en Naaz (respectievelijk uit België en Nederland), maar ook Blood Orange, Girl Ray en Rejjie Snow. Andere redenen om naar IJsland te gaan zijn: sicke natuur, de geboorteplek van Björk bezoeken en de hiervoor genoemde Vikingen. Ik denk trouwens dat vooral goths er goed gedijen. Het is in de winter maar een paar uur licht en het gemiddelde aantal uren zon ten tijde van het festival is 1.

Het festival heeft net de laatste namen toegevoegd en die vind je hier, net als andere informatie zoals: wat kost een kaartje en hoe kom ik eigenlijk daar.