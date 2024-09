Ongepolijste foto’s van opgedofte en opgepompte strippers in Miami

Jill Freedman is een kunstenaar en fotograaf die de afgelopen vijf decennia een bekende naam is geworden dankzij haar bekroonde straatfotografie van New York. Ze begon te fotograferen in de jaren zestig, toen ze haar eerste rol film volschoot op een geleende camera, en heeft sindsdien een hele rits iconische beelden gemaakt.

Ik kende vooral haar zwart-wit foto’s van agenten, brandweermannen, en New York in de jaren zeventig, dus was ik verbaasd toen ik een e-mail kreeg van haar met als onderwerp “Miami Strippers 2002”. Maar nadat ik de kans kreeg om een paar keer met haar te praten en haar appartement en archief te bezoeken, realiseerde ik me dat ze elk project aanpakt met hetzelfde gevoel voor avontuur en spontaniteit, ongeacht het onderwerp.

Dit is wat Jill zelf over de foto’s te zeggen had:

Op zoek naar de kracht van de suggestie, en de romantiek die daarin zit, keek ik naar wat de strippers níet droegen. Wie weet er tenslotte meer over de kunst van het weglaten dan een stripper? Maar helaas, de striptease is aan het uitsterven; als de strippers het podium op komen zijn ze al ontdaan van alle illusie, en wordt er niets meer aan de verbeelding overgelaten. Waar is de magie? Tegenwoordig zien strippers er net uit als iedereen, alleen zijn hun hakken wat hoger en hun lichamen strakker. En worden ze betaald om hun lijf in vorm te houden.

— Jill Freedman, december 2002.

