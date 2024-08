Idaly en Ray Fuego worden vereeuwigd in de lugubere clip voor ‘NNS’

Er gaat bij ons op de redactie geen dag voorbij waarop niet wordt gefantaseerd over betere tijden. Om specifieker te zijn: tijden die gevuld zijn met nieuwe tracks van Idaly. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat zijn extreem onvolprezen mini-meesterwerk Eindelijk uitkwam en sindsdien kampt Nederland met een haast ondraaglijke droogte. Gelukkig komt daar vandaag met NNS een einde aan. En, nog meer goed nieuws: hij is ook nog eens druk bezig met een soloproject.

En alsof een losse track van dit niveau met Ray Fuego nog niet genoeg is, zit er ook nog eens een keiharde video bij. In de lugubere clip – gemaakt door Emmanuel Adjei – staan Idje en Ray model voor verschillende kunstenaars. Het heeft meer weg van een horrorsetting dan een dinsdagmiddag op de kunstacademie, en het zou me niet verbazen als ze na de opnames zijn geofferd om de hiphopgoden tevreden te stellen.

Videos by VICE

Oh ja, natuurlijk is de beat gemaakt door Garrincha. Check het hier onder.