Idaly laat in de video voor ‘Kobe / Jordan’ Amsterdam van zijn mooiste kant zien

De Eindelijk-EP van Idaly was een van de leukste projecten van afgelopen zomer, en op een van de mooiste dagen van 2016 is de clip voor Kobe / Jordan, die hier bij ons in première gaat, gefilmd. De Zuid-Afrikaanse regisseur Ewald Brand was een paar dagen in Nederland en benaderde Top Notch of hij niet iets leuks voor ze kon doen. Top Notch koppelde hem uiteindelijk aan Johnny Mosterd, Idaly, Yung Nnelg, MaxiMili en twee Playboymodellen.

Kobe / Jordan is alweer de derde track van de Eindelijk-EP waar een clip voor is geschoten. In de video worden Amsterdam en enkele van haar architecturale hoogtepunten zoals de Pythonbrug van zijn mooiste kanten getoond.

Videos by VICE

Bekijk het eindresultaat hier: