Iedereen gaat je haten als je hardop loopt te snacken tijdens ‘A Quiet Place’

Ik zie mezelf als een rustig persoon. Iemand die niet zomaar allerlei beschuldigingen begint te schreeuwen of uit het niks gewelddadig wordt. Maar dat was voordat ik twee uur lang moest luisteren naar iemands kaken die achtduizend ijsblokjes aan het vermalen waren tijdens A Quiet Place. Die gast moest eens weten dat het niet veel had gescheeld of ik was voor het eerst in mijn leven gearresteerd voor een geweldsdelict. Als de politie me dan naar buiten had geleid, had ik ook nog even iedereens snoep uit z’n tengels getrapt.

Ik ben zeker niet de enige die heeft gemerkt dat het onmogelijk is vrijuit te smakken tijdens deze nieuwe film. In dit kleine horrormeesterwerkje met hoofdrollen voor John Krasinski (tevens de regisseur), Emily Blunt en wat blinde Demogorgonachtige monsters die hun prooi vinden aan de hand van de kleinste geluiden die ze maken. In de film wordt erg weinig gesproken, waardoor elk geluid dat het publiek maakt ongelofelijk hard klinkt. In een van de eerste scènes zie je dat de schappen van een verlaten winkel leeg zijn, op wat chipszakken na. Een zak Doritos is waarschijnlijk het laatste wat iemand wil eten in de buurt van die wezens.

Videos by VICE

Sinds de releasedag gonst het al op Twitter. Aan de ene kant zijn er mensen die hun gal spuwen over die bioscoopbezoekers die de ene na de andere M&M naar binnen werken – geen detail wordt je bespaard. En de andere kant zijn er de mensen die op de snackbiechtstoel gaan zitten. Ze vertellen over hoeveel spijt ze hebben dat ze het snoepkraampje van de plaatselijke cinema hebben leeggekocht. Een biosbezoeker tweette: “Ze hadden de film beter ‘Hoe zelfbewust kunnen we 100 popcornetende bioscoopbezoekers van al hun eetgeluidjes maken?’”

Trying to eat popcorn during A Quiet Place was exhausting pic.twitter.com/A5L537NBOa — Dane Cardiel (@danecardiel) April 8, 2018

anytime I tried biting into my reese’s pieces while watching A Quiet Place I felt like I was risking the safety of the theater — nathan zed (@NathanZed) April 8, 2018

https://twitter.com/jacob__burns/status/982492428795105280

the first 15 minutes of A Quiet Place is everyone being too scared to eat their candy — zoë (@zoelaz) April 11, 2018

Me in the theater watching 'A Quiet Place' pic.twitter.com/uRDgrZ1oPL — NoahJ (@NoahJ456) April 9, 2018

Nick Grimshaw, de presentator van de Breakfast Show op BBC Radio 1, stelde na zijn eigen verschrikkelijke ervaring met krakende snoeppapiertjes voor dat bioscopen maatregelen moeten nemen. “Ik weet dat iedereen graag snackt tijdens de film en dat dat voor 50 procent van de mensen ook dé reden is om naar de bios te gaan. Maar tijdens deze film mag je niet snacken,” zei hij. “Je kunt gewoon geen enkel geluid maken. Ik denk dat bioscopen snoep moeten verbieden tijdens deze film. Als je naar welke andere film dan ook gaat; snack een eind weg. Maar bij deze film kan dat niet.”



Grimshaw vertelde dat hij zelf voor de film een zak popcorn had gekocht, maar dat hij in plaats van erop te kauwen erop “zoog totdat het smolt.” Als je deze week even lekker naar de film wilt, is dit natuurlijk een optie. Een andere manier – en volgens deze twitteraar de enige acceptabele manier om tijdens deze film te snacken – is een stoffen tasje vol gummywormen.

Haal het dus niet in je hoofd om op de ijsblokjes in je cola te kauwen of te ploppen met die beugelfles. Je bent gewaarschuwd.

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.