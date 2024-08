Iemand bedacht het bezopen plan dat je op festivals maar 2 bier mag halen

Laat ik vooropstellen dat alcoholmisbruik niet leuk is. In een ziekenhuis belanden omdat je, weet ik veel, dertig bier dacht te kunnen drinken, dat is voor niemand een pretje. Voor jou niet, voor je geliefden niet en voor de maatschappij als geheel niet.

Toch is het een feit dat je in je tienerjaren geneigd bent de rekbaarheid van het begrip ‘kk veel zuipen’ op te zoeken. Dat zal ongetwijfeld op een bepaalde manier een evolutionair voordeel hebben (meer drank = meer kans op nakomelingen?), maar strikt genomen is het gewoon een maatschappelijk probleem. Slecht voor de ontwikkeling van de hersens, duur geintje, zonde van dat heerlijke bier (het wordt immers weer uit je maag gepompt).

Niet geheel onverwacht hebben tieners ook op festivals de neiging om te experimenteren met drank. Ik heb dit aan den lijve ondervonden, toen ik als zestienjarig ventje het lumineuze idee had om een tray goedkoop bier mee te sjouwen naar Lowlands. Naast hersenbeschadiging leverde dat een hernia en een flinke voorraad lauwwarm bier op. Ach, al doende leert men.

Nu ik al deze kanttekeningen heb geplaatst, wil ik graag even de aandacht van de idioot die het compleet bezopen plan bedacht dat je voortaan maar twee (2!) biertjes mag halen bij de bar op festivals. De uitdrukking ‘even een paar pilsjes halen’ wordt op die manier wel erg letterlijk. Geef me een seconde om weer rustig te worden en dan leg ik in vier stappen uit waarom dit een slecht idee is.

Tieners zijn vindingrijk als het gaat om beneveld raken

Als ze geen bier meer kunnen krijgen, gaan ze gewoon lijm snuiven, hortensia’s roken, lachgas inhaleren, poppers snuiven, elkaar meermaals in het kruis trappen, gaatjes in de schedel boren, waspoeder injecteren, benen amputeren, Malcolm X-thee drinken, noem het allemaal maar op. Op die manier kan je dingen wel blijven verbieden en mag je straks ook niet meer van die kikkers waar je aan moet likken meenemen.

Hoezo twee?

Waarom niet drie? Of één? Als ik twee biertjes mag halen als volwassen persoon, kan ik er toch alsnog eentje aan een minderjarige geven? Als je die stap blijft herhalen, kan je (als de wachtrijen niet te lang zijn) alsnog een tiener het ziekenhuis in helpen. Niet dat je dat zou willen doen, maar in theorie. Wat ik bedoel te zeggen: waar komt dit aantal vandaan? Het komt nogal arbitrair op me over. Als je zo graag wil dat minderjarigen geen drank drinken, weiger ze dan toegang tot een festival. Of stop met alcohol schenken. Hebben ze aan de andere kant van de oceaan ook een tijdje gedaan en afgezien van wat problemen met georganiseerde misdaad ging dat best prima, geloof ik.

Ik noemde het zojuist al eventjes, maar bedenk even hoe lang de rij wordt bij de bar

Ik ben geen rekenwonder, maar als je in plaats van zes biertjes er maar twee per keer mag halen, wordt de rij met factor drie langer. Dat lijkt me niet efficiënt.

Dit is het einde van het geven van rondjes zoals we het kennen

Misschien wel de belangrijkste reden waarom dit een slecht plan is. Toen ik jong was en te lui om te werken, was ik voor mijn bierconsumptie aangewezen op mijn vrienden die wel werk hadden. Als ik bijvoorbeeld met zeven vrienden in het café was, en elk van die vrienden haalde een rondje, dronk ik zeven bier. Stel dat die vrienden telkens maar twee biertjes mogen halen. Aan wie geven ze die dan? Precies: degene die daarvoor een biertje voor hen kocht. In deze situatie zou ik dorstig blijven. Dorstig en gedeprimeerd.

Oké, ik zou het in vier stappen doen, maar stap één is nogmaals een korte vermelding waard: tieners zijn namelijk écht enorm vindingrijk als het gaat om beneveld raken

Het tienerbrein is kneedbaar en inventief. Als ze geen bier meer kunnen krijgen op festivals, gaan ze misschien wel zwaarder spul gebruiken. Een gejatte fles kahlua, bijvoorbeeld. Of heroïne. Bovendien is festivalbier praktisch water, dus waar hebben we het over?