Iemand heeft de hele wereld van ‘My Neighbor Totoro’ in Minecraft nagemaakt

Het dorp uit My Neighbor Totoro, de legendarische animatiefilm van Studio Ghibli uit 1988, komt opnieuw tot leven als ongelofelijk gedetailleerde Minecraft-wereld. De enorme kamferboom, shinto-tempels, Totoro’s hol en de Catbus uit de film zijn allemaal van top tot teen (of eigenlijk blokje voor blokje) nagebouwd door maker Alan Becker, die zijn creatie onlangs in een video met de wereld deelde.

Fans kunnen de Miyazaki-wereld ook zelf verkennen via een serveradres dat Becker in het onderschrift van de video deelt. Hij werkt momenteel ook aan gedetailleerde recreaties van Spirited Away en Howl’s Moving Castle, allemaal Minecraft-werelden die straks met elkaar verbonden zullen zijn in een groter geheel dat Becker Ghibli World noemt. Het doet een beetje denken aan het idee voor het pretpark Studio Ghibli World van een tijdje geleden, alleen dan digitaal. Wij hebben daar vrede mee.

Bekijk meer werk van Alan Becker op zijn youtubekanaal en ga hier zelf op onderzoek uit in Ghibli World.