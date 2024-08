Iemand heeft een automatische Tinder-swiperobot gemaakt ¯\_(ツ)_/¯

Het concept is vrij simpel: plug en swipe. Er zijn alleen nog wel een paar designvragen die ik niet beantwoord heb kunnen krijgen, zoals: wat gebeurt er als je een match hebt? Blokkeert een popupscherm verder geswipe, of swiped de duim die automatisch weer weg? En kan je ook de andere kant op swipen, voor de mens die niet opzoek is naar liefde, maar wel naar zelfbevestiging? En nog een ding: wat als je de liefde van je leven ontmoet op deze manier? Na twintig jaar huwelijk, mooi aangekleed boven een cocktail aan de costa: “Schatje, ik moet je iets vertellen: ik hou van je, maar een automatische swipeduim heeft je gevonden.” Nice hoor. Heeel nice.