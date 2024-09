Iemand heeft een minigolfbaan van het urinoir van Duchamp gemaakt

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Marcel Duchamp de kunstelite eens lekker voor de gek hield. Hij nam een urinoir, draaide het om, zette het op een sokkel en signeerde het met de naam R. Mutt. Er is niet echt reden om dit kunstwerk nog verder te bespreken, omdat iedereen waarmee je het ooit over kunst hebt erin slaagt om de Fontein van Duchamp in het gesprek te fietsen. Dus laten we het nu eens over wat anders hebben. Over minigolf, bijvoorbeeld.



Voor het Philadelphia Museum of Art staat nu een vrij uitdagende minigolfbaan die is bedacht door kunstenaar Richard Gabriele. Voor de tentoonstelling Marcel Duchamp and the Fountain Scandal – daar is-ie weer – heeft hij een replica van het beroemde urinoir gemaakt en die gesigneerd met “R. Mutt, 2017.” Net als Duchamp zette hij het op een sokkel en op de stoep voor het museum vraagt hij passanten om er via een aardig steile schans een balletje in te minigolfen.

Videos by VICE

“Door de golfballetjes breken er de hele tijd stukjes gips van het urinoir af,” zegt Gabriele. “Ik had nooit gedacht dat de golfers die een hole-in-one maakten zo’n scherf zouden willen meenemen. Het mooi om te zien dat ze als herinnering een stuk van het kunstwerk mee naar huis willen.”

Op de website van Richard Gabriele zie je meer van zijn werk.