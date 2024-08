Iemand heeft een robot geprogrammeerd met een wormenbrein

De Caenorhabditis elegans is een worm, maar geen complexe worm. Met 1 millimeter is het de kleinste van alle ringwormen. Het bestaat eigenlijk vooral uit een spijsverteringskanaal en wat witte smurrie. En het heeft een brein, maar die bestaat uit het absolute minimum van neuronen. Zo’n 302. De mens heeft er 86 miljard.

Het leuke is dat het brein van dit kleine ringwormpje als enige levende wezen geheel in kaart is gebracht. De hersenfunctie van een mens nabootsen is voorlopig nog onmogelijk, maar het brein van een kleine parasiet is helemaal niet zo moeilijk. Nathan Griffith heeft een robotische simulatie van het wormenbrein gemaakt in een simpel Arduino-bord.

De echte worm ziet de wereld via chemische stofjes. Ze hebben een grote neus, en als ze daarmee een stofje oppikken, bijvoorbeeld suiker, dan triggert het simpele brein een beweging richting dat stofje. Dit ‘gedrag’ valt te vergelijken met een simpel algoritme. De Nematoduino, zoals Griffith dit project noemt, beweegt voort door een vergelijkbaar systeem. Prikkels worden veroorzaakt door een afstandssensor. De neuronen geven het robotje een opdracht om te bewegen met de informatie die het van die sensoren ontvangt. Muur dichtbij? Naar rechts.

Dit is een worm in robotvorm – of, leven in de vorm van een machine, als je wilt – en de simulatie neemt zo’n 40 procent van het werkgeheugen van het Arduino-bord in beslag. Het project is open source, dus iedereen kan het thuis maken. En dat is ook precies wat Griffith wil, dat we allemaal kleine creaturen in robots vangen: “Ik hoop dat nematoduino studenten en hobbyisten zal inspireren om dit thuis ook te maken.”