Iemand heeft precies uitgerekend hoeveel koffie iedereen uit Friends dronk

Kit Lovelace is iemand die weet hoe hij zijn tijd goed moet gebruiken. Hij heeft laatste alle afleveringen van Friends opnieuw bekeken – het zijn er 236 verdeeld over 10 seizoenen – om te kijken hoeveel koffie elk personage precies dronk.

Elke Friends-fan weet – en dat is eigenlijk iedereen die op deze aarde rondwandelde in de jaren 90 – dat de zes hoofdpersonen uit de serie de godganse dag rondhingen in de koffiezaak Central Perk. Dus waarom nog niemand eerder zijn dagen en nachten heeft besteed aan het uitpluizen en in mooie grafieken zetten van het koffiedrinkgedrag van onze vrienden uit Friends, is mij ook een raadsel. Het resultaat van deze daad van wereldklasse is te vinden op de Twitter-account van Lovelace.

Videos by VICE

Lovelace vertelt dat hij al het onderzoek al in 2015 heeft gedaan voor een artikel. Maar dat het internet pas helemaal gek werd toen hij het resultaat op zijn Twitter deelde.

Totaal aantal kopjes weggewerkt: 1,154 kopjes. Grootste koffieleut? Phoebe, met 227 bakkies pleur.

Chandler heeft er 212 achter zijn kiezen, Monica dronk er 198, Joey 191 en Ross hield het op 188. Om een of andere reden dronk Rachel maar 138 bakjes troost. Maar ze werkte natuurlijk een paar seizoenen bij Central Perk. Toen ze stopte als serveerster en er alleen nog kwam om te chillen, begon ze meer koffie achterover te tikken. Hoe weten we dat? Omdat Lovelace natuurlijk iedereens koffieconsumptie over tijd bij heeft gehouden. En een meesterwerk als Friends verdient zo’n gedegen onderzoek.

Maar er is meer. Lovelace heeft ook bijgehouden hoeveel iedereen heeft uitgegeven aan de broodnodige cafeïneshots. Hij heeft uit een aflevering gehaald dat een kopje $1,50 kost en daar heeft hij een fooi van 20% bij opgeteld. Hij kwam dat te weten omdat Chandler en Joey in een aflevering vertellen dat Phoebe $408,10 van het salaris van haar masseuse heeft uitgegeven aan koffie. Even ervan uitgaande dat er elke aflevering echt koffie in haar mok zat.

Lovelace beweert dat hij geen “diehard fan van de serie is” en dat hij de scènes waar geen koffie werd gedronken gewoon heeft doorgespoeld. Maar hij heeft wel een gat in onze koffiekennis van de beste serie ooit gedicht.

Wat kunnen we in de toekomst verwachten? We hopen eigenlijk op een analyse van de waarde van alle meth die in Breaking Bad is verkocht.