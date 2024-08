Iemand ontketende de volkswoede door het ijs op de Prinsengracht te slopen

Ene Thomas Schlijper, die zichzelf “city chronicler” noemt en doorgaans gezellige foto’s van Amsterdam twittert, was vandaag getuige van een gruwelijk tafereel. Een of andere onverlaat had een wak gemaakt in het ijs op de Prinsengracht, waarmee de ijspret waar veel mensen zo naar uitkijken in het water dreigde te vallen. Thomas volgde het spoor, en kreeg van een omstander een filmpje waarin de “dader” werd gefilmd en uitgescholden.

Van een omstander heb ik beeldmateriaal gekregen van het delict op de #Prinsengracht



11.02.2021 09:27 #Amsterdam #ijsfail pic.twitter.com/tYx68KF95G — Thomas Schlijper (@schlijper) February 11, 2021

Wij van VICE snappen dat dit misschien even slikken is, dat de argeloze lezer zich misschien emotioneel uit balans gebracht voelt. Daarom besloten we dit alles te duiden en antwoord te geven op de vijf belangrijkste vragen over deze heikele toestand.

Waar komt de woede van deze omstander vandaan?

Demissionair premier Rutte zei het gisteren al in de aankondiging van zijn insta-livestream: “Het is eigenlijk het énige dat nu leuk is, dat hele sneeuwpretgevoel.” Goedkeurend keek hij naar de dikker wordende ijslaag op de Hofvijver. Daarmee wist hij weer feilloos de onderbuik te strelen van de ‘normale’ Nederlander, zoals hij dat zo goed kan.

Heel veel onrecht wordt in ons land schouderophalend getolereerd, maar de schaatskoorts die de verontwaardiging over het wak veroorzaakt zit diep. Hij is veel ouder dan de Elfstedentocht. De lul-roepende omstander is de Nederlander die kans ziet om zich een van de schaatsers in “Winterlandschap met schaatsers en vogelknip” van Pieter Breughel te voelen. De Nederlander die zichzelf in gedachten, gewapend met een speer, over het ijs achter een mammoet aan ziet glibberen. De koude wind op de wangen, eerst wat klungelen, en dan loskomen van de alledaagse sleur. Over het ijs glijdend richting het sublieme. IJs is op dit moment een heilige substantie, een middel om één te worden met Het Universum.

En dan is er één onverlaat in een bootje die het nodig vindt om deze schitterende droom uiteen te doen spatten. Er rest de normale Nederlander niets dan te roepen: “HEE, BEN JE GEK GEWORDEN, LUL?”

Is het een misdaad om middenin een pandemie dit gekoesterde ijs te breken?

Het twitterdraadje van Thomas Schlijper (die de schavuit uiteindelijk vond en stalkte) eindigt met “Team Water Havens ter plaatse”, nadat een andere dappere omstander de politie gebeld had. Een hele geruststelling, maar is ijsbreken wel een misdaad waarvoor je gestraft kan worden?

Hoewel ijsbreken volgens de lul-roeper waarschijnlijk onder de misdaden tegen de menselijkheid gerekend zou mogen worden, houdt de schipper zich grotendeels aan de wet, en aan de coronaregels. Voor de pleziervaart geldt een maximum van van twee personen per vaartuig, met uitzondering voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren. De man heeft één kindje bij zich, dus zelfs als het niet zijn eigen kind is, is hij niet in overtreding.

Maar sinds een paar dagen is de zogenaamde ‘IJsnota’ van kracht, die de rechten van Amsterdams ijs wettelijk vastlegt, in de vorm van een vaarverbod in bepaalde grachten (een overtreding kost 370 euro). Bovendien schijnt de schipper tegen de vaarrichting in te hebben gevaren, waar 250 euro boete op staat. De waterpolitie was coulant en zag het overtreden van de IJsnota-regel door de vingers. Ze beboetten alleen het varen in de verkeerde richting.

Is de schipper daarmee wel genoeg gestraft?

Bovenop zijn boete heeft de schipper zijn excuses aangeboden, en “zichzelf voor zijn hoofd geslagen”. Toch heeft het recht maar gedeeltelijk gezegevierd, en Thomas Schlijper fantaseerde op Twitter over manieren om de argeloze schipper dood te maken. Hij noemt dit zelf “humor” en een hyperbool, maar net als schaatsen is lynchen een bloedserieus en oer-Hollands volksvermaak. De moord op de Gebroeders de Witt, die op een plein in stukken werden gescheurd, moet tot een behoorlijke opluchting hebben geleid bij de woedende menigte. Toch is het beter voor iedereen om de woede te sublimeren door ergens anders te gaan schaatsen. Er zijn meer sloten in Nederland dan de Prinsengracht.

IJs is dus heilig. Kun je nog een autoruit krabben zonder uitgescholden te worden?

In principe wel. IJs op een autoruit is nog altijd wat anders dan ijs op de gracht. Je kunt er niet op schaatsen, wat het een stuk minder geliefd maakt bij de gemiddelde Nederlander. Let er wel even op dat je niet uitgebreid gaat staan krabben midden op de snelweg of in een smal straatje, dan zou je alsnog een scheldkanonnade naar je hoofd kunnen krijgen.

Moeten er naast de IJsnota nog meer maatregelen getroffen worden?

Later op de dag werd er door Thomas ook nog een zwaan gesignaleerd die het ijs sloopte met zijn staart. Om ijspret in het weekend te garanderen is het aan te raden om alle zwanen, meerkoeten en andere watervogels preventief te ruimen. Ook zouden gemeenten kunnen overwegen om een overkapping over alle wateren te maken. Misschien moet anders gewoon de zon worden opgeblazen, zodat de temperatuur nooit meer boven nul kan komen.