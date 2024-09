Zo klinken rappers als ze een doorsnee baan zouden hebben

We hebben het punt bereikt waarop we zoveel filmpjes hebben gezien van gasten die rappers nadoen, dat we nu eigenlijk kotsmisselijk op bed zouden moeten liggen. Sommigen zijn best aardig, en mensen als Jay Pharaoh en Aries Spears hebben zelfs hun hele carrière gelanceerd dankzij hun flexibele vocale inspanningen. Anderen zijn stukken minder. Zo hebben we allemaal weleens een video gezien van een jongen die een rapnummer covert met een akoestische gitaar. Waarna je het liefst alle mannen met een akoestische gitaar van een brug wil gooien.

Dat gezegd hebbende: zolang mensen stembanden hebben, zullen ze die gebruiken voor persiflages – die dan gefilmd worden en weer op internet worden gezet. De meest recente video komt van J Cyrus, die uitbeeldt hoe rappers klinken als ze een doorsnee baan zouden hebben. Hij imiteert de stemmen van onder andere Kendrick Lamar, Young Thug en Future, en verandert daarbij de teksten zodat ze passen bij de belevingswereld van de gemiddelde werknemer. Denk aan het boenen van vloeren of achter het frituurvet staan.

In de meeste gevallen zijn J Cyrus’ persiflages net oké. Maar dat geldt niet voor Drake. Het gedeelte met Drake is namelijk fantastisch, waarbij je je daadwerkelijk kunt voorstellen hoe het zou zijn als Drake een norse tiener was die in de bediening werkt.

Kijk hieronder: