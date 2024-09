Als je dronken een lul bent, dan ben je dat nuchter ook

Iedereen die wel eens de buitensporige hoeveelheid mixdrankjes of hele rij shotjes op de bar de schuld probeerde te geven van hun bizarre gedrag van die avond, zal voortaan toch echt een beter excuus moeten verzinnen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat alcohol helemaal niet zo’n drastische impact heeft op je persoonlijkheid als je misschien had gedacht.

Onderzoekers van het Missouri Instituut voor Mentale Gezondheid ontdekten namelijk dat mensen die een drankje op hebben vaak zelf denken dat hun persoonlijkheid verandert, maar dat dat volgens wel meevalt. Volgens hen blijft het gedrag van dronkaards namelijk redelijk consistent, of ze nou net een biertje achterover tikten of niet – zo staat er in het rapport, onlangs gepubliceerd in het vakblad Clinical Psychological Science.

Het onderzoeksteam, geleid door psychologisch wetenschapper Rachel Winograd, ondervroeg 156 deelnemers naar hun typische alcoholgebruik, en of zij verschillen zagen tussen hun ’typische nuchtere en ’typische dronken’ persoonlijkheden. Dezelfde deelnemers werd later gevraagd om in groepen van drie of vier wat te drinken, en met elkaar om te gaan als vriendengroep. Sommigen van hen kregen gewone glazen Sprite en anderen kregen Sprite gemengd met een scheut wodka – precies afgewogen aan de hand de lengte en het gewicht van de deelnemer, zo dat hun alcoholpromillage ongeveer .09 zou worden.

Na vijftien minuten moesten de groepen aan de slag met puzzels en deden ze wat activiteiten terwijl ze werden gefilmd. De activiteiten zouden de verschillende persoonlijkheden van de deelnemers naar boven moeten brengen. Na deze testfase werden zowel de deelnemers als een groep buitenstaanders gevraagd de opnames te bekijken en te evalueren of er een verandering was in hun persoonlijkheden, voor en nadat ze van de drankjes hadden genoten.

De deelnemers zelf gaven keer op keer aan extraverter, emotioneel stabieler en opener, en minder gewetensvol te zijn wanneer zij alcohol hadden gedronken. Maar de buitenstaanders vonden de veranderingen in persoonlijkheden lang niet zo drastisch als de deelnemers zelf. Ze vonden inderdaad dat de deelnemers extraverter waren – en dan met name assertiever, actiever en gezelliger – maar andere persoonlijkheidskenmerken veranderden eigenlijk weinig vanuit het perspectief van de buitenstaanders.

Foto via Flickr-gebruiker Daniel Hoherd

“We waren verrast dat er zo’n discrepantie is tussen hoe mensen die drinken hun eigen persoonlijkheden zien en hoe anderen ze zien,” zegt Winograd in een persbericht. De onderzoekers beschrijven dat ondanks dat “deelnemers aangaven verschillen te voelen op alle factoren van de Five Factor Model voor persoonlijkheid […] extraversie de enige factor was waar duidelijke verschillen gevonden waren tussen de deelnemers in nuchtere situaties en aangeschoten situaties.”

Desondanks denkt Winograd niet dat alle dronken zelfevaluaties nu meteen uit het raam gegooid kunnen worden, maar heeft het volgens haar vooral te maken met een verschil in perceptie. “De deelnemers ervaarden interne veranderingen die voor hun echt aanvoelden, maar onmerkbaar waren voor observeerders,” vertelt Winograd. Want al denk je zelf een vrolijke, verdrietige of kwade dronk te hebben, volgens Wino ben je waarschijnlijk de enige die hier echt wat van merkt – en zie je er aan de buitenkant weinig van.

Winograd laat ook weten dat zij en haar collega’s “graag willen dat anderen met hun experiment opnieuw uitvoeren buiten het lab – gewoon in kroegen, op feesten en andere plekken” waar mensen het graag bont maken, om een realistischer beeld te krijgen van het effect van alcohol op persoonlijkheden. Ze hopen deze informatie “te kunnen gebruiken om mogelijke negatieve effecten van alcohol op het leven van mensen te verminderen.”

Dus, de volgende keer dat je die liters bier de schuld probeert te geven van het feit dat je iedere vrijdagavond in een maniak verandert – onthoud dan dat je dronkemanspersoonlijkheid misschien dichter bij je nuchtere zelf ligt dan je denkt.