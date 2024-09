Als je ooit een van deze dingen zegt, verdien je een wedgie

via Flickr

Zoals we allemaal weten, is er een correcte manier om over muziek te spreken, en een verkeerde manier. Er is een dunne lijn tussen muziekliefhebber en übernerd. Zoals we allemaal weten, verdienen nerds wedgies. En niet zo’n beetje ook. Dus als je ooit een van deze uitspraken doet, zet jezelf dan schrap, want we komen eraan!

“Misschien was ik vier jaar geleden wel down geweest om ze live te zien.”

“Kan ik een plus één krijgen?”

“Het voelt echt een beetje alsof LCD Soundsystem ons verraden heeft.”

“Ik vind alleen het eerste album goed.”

“Het klinkt gewoon warmer op vinyl.”

“Ga je naar SXSW?”

“Voor mij is het elke dag Record Store Day .”

“Ik ga geen tickets kopen voor hun show in Paradiso. Mijn maat organiseert de afterparty in de Vondelbunker.”

“Dankjewel, maar ik hoef geen dertig euro te betalen voor hun reünieshow. Ik zag ze lang geleden in de kelder van m’n maat voor een vijfje.”

“The Beatles zijn echt overschat.”

“[in een chique bar] Dit was vroeger underground!”

“Zodra NRC er iets over schrijft, is het zo goed als voorbij.”

“Ik vond Master of None echt helemaal niets, maar die cameo van Father John Misty was wel heel cool.”

“Het is een beetje een mix tussen shoegaze en black metal.”

“Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord.”

“M’n maat speelt bas in die band.”

“Ik las er iets over op Thump.”

“[Willekeurige quote uit Almost Famous]”

“Kanye is beter als producer dan als rapper.”

“Amsterdam is niet meer wat het ooit was, man.”

“Ik kan ook gewoon hun manager even een berichtje sturen.”

“Ik kan ook gewoon hun boeker even een berichtje sturen.”

“Ik kan ook gewoon die guy van het label even een berichtje sturen.”

“Ik kan ook gewoon hun merch-kerel even een berichtje sturen.”

“Ik kan ook gewoon hun gitaartechnicus even een berichtje sturen.”

“Ik kan ook gewoon hun drummer even een berichtje sturen.”

“Niemand heeft het ooit over de invloed van Chief Keef.”

“Ik heb ze eens voor een schoolfeest geboekt.”

“Ik ben stagiair bij Noisey.”

“Ik vind Kanye’s muziek echt goed, maar hij is zo’n klootzak.”

“Heb je ooit weleens goed naar de instagramaccount van Father John Misty gekeken?”

“Ik zag ze op Appelsap, maar ik was niet echt onder de indruk.”

“Ik vind gewoon dat Deafheaven black metal teveel mainstream aan het maken is.”

“Blood Orange? Goh ja, Dev Hynes had wel ervaring met songs schrijven.”

“28 euro voor een plaat van Crass? Dat gaat in tegen alles waar ze voor staan.”

“Het geluid in de zaal is waardeloos.”

“Ik vind de muziek die ze maken niet echt goed, maar dat boek over hen vond ik wel leuk.”

“Ik heb de laatste tijd niet echt veel muziek geluisterd want ik ben helemaal verslaafd aan Serial.”

“Ik ging vroeger altijd chillen met Sticks.”

“Ik heb echt het gevoel dat ik als tiener te vaak naar festivals ging, en het nu daarom beu ben.”

“Deze komt enkel op tape uit.”

“Ik vond ze vroeger echt heel fijn, maar kon me niet vinden in het laatste album.”

“Als ik Ian MacKaye even mag quoten…”

“Ik ben er nog steeds niet overheen dat U2 mijn telefoon verkrachtte met hun kutmuziek.”

“Vrienden van me organiseren populaire emofeestjes .”

“Vorige week op SXSW…”

“Laten we snel even langs de platenwinkel gaan na de brunch.”

“Ze speelden een goeie show, maar het geluid was echt kut.”

“Die kan je goedkoper vinden op Discogs.”

“Ik kan je gerust helpen aan een paar Yeezy’s.”

“Ik ontdekte ze lang voordat ze hier groot werden.”

“Ik viel in een soort Soundcloud k-hole.”

“Ik houd wel van muziek.”

“Ik heb nog steeds een eerste generatie iPod.”

“Gentrificatie drijft artiesten uit hun huis.”

“Het is een app waarmee je muziek kan ontdekken.”

“Ik moet vrijdag draaien.”

“Er is een dj-set van Vampire Weekend.”

“Het zijn geen Death Grips.”

“Wacht, even shazammen.”

“Ik vind het gewoon jammer dat Meow the Jewels de boodschap zo uit dat album haalt.”

“Ik vind het moeilijk om van deze At the Drive-In reünie te genieten, in de wetenschap dat ze het gewoon voor het geld doen.”

“We gaan naar Chicago Social Club.”

“DJ Windows 98.”

“Ik hoorde dat Tilburg tegenwoordig een vette scene heeft.”

“Heb je lijst?”

“Mag ik backstage?”

“Welk festivalbandje heb jij?”

Zag je m’n Snap niet?”

“De leukste festivals vind je in Oost-Europa.”

“Ik vond die groep via Bandcamp.”

“Ik hoorde dat er een afterparty was.”

“Eigenlijk wordt het uitgesproken als DIVE.”

“Eigenlijk is het BONE E-VARE.”

“Eigenlijk moet je SOOFYAN zeggen.”

“Weet je wat het is met Young Thug…”

“Deze Converse kreeg ik toen ik in de Converse Rubber Tracks-studio was.”

“Het was een VICE-feest, maar whatever.”

“Ik heb erover getweet.”

“Ze maken deel uit van die hele revival van emo.”

“Lana del Rey volgt me op Twitter.”

“De titel van Jessica Hoppers boek is een beetje verkeerd gekozen.”

“Ik was aan het DM’en met Mac Miller…”

“Ik was aan het DM’en met Rivers Cuomo…”

“Ik was aan het DM’en met Ezra Koenig…”

“Ik zit niet eens op Twitter.”

“Jay Electronica.”

“Ik ga er een vlog over maken.”

“Eigenlijk was punk al dood in 1979.”

“Première op Stereogum.”

“Je bent verplicht om deze rappers te kennen op dit moment.”

“Dat album heb ik helemaal kapotgemaakt op m’n blog.”

“Ik weet nog toen rap echt over iets ging.”

“Anthony Fantano.”

“Nee, maar ik kan het op Guitar Hero spelen.”

“Run the Jewels is meer punk dan alle punkbands samen.”

“Eerlijk gezegd is het gewoon te vroeg om dit album te reviewen.”

“Thinkpiece.”

“Zijn ze nu echt Magnetic Fields in deze koffiebar aan het spelen?”

“Zijn ze nu echt Radiohead in deze kruidenier aan het spelen?”

“Dat nieuwe Justin Bieber-album stoorde me niet.”

“Muziek is niet echt veranderd sinds 9/11.”

“Hij speelt bij VFiles.”

“Beats-koptelefoons koop je enkel voor het imago.”

“Hij is een beetje een meme geworden.”

“Ik haat die zee van schermen. Doe je mobiel weg.”

“Ze speelden een akoestische set op m’n dak.”

“Ik heb een kopie van de setlist.”

“De eerste band speelt om zeven uur, dus ik ga er waarschijnlijk niet voor tien uur zijn.”

“Ik kan niet geloven dat ik dit ga zeggen, maar ik vond deze band via Broad City.”

“Ik ben tegenwoordig meer fan van microfestivals”

“De Sex Pistols was een boyband van een mode-ontwerper.”

“Luisteren mensen naar jazz?”

“Het eerste album van Coldplay is best goed.”

“Als je er aan terugdenkt was Kreayshawn best wel haar tijd voor.”

“Ik deelde dat stukje over poptimisme uit de New York Times op Facebook.”

“Het gaat van een commercieel bedrijf uit, maar maak je niet druk, het is eigenlijk best wel cool.”

“Dat kan ik op de ukulele spelen.”

“David Bowie zou zich omdraaien in z’n graf.”

“Jay Z is tegenwoordig gewoon zakenman.”

“Jay Z heeft maar drie goede albums.”

“Ik houd niet echt van Beyoncé’s muziek, maar ik respecteer haar wel als artiest.”

“Yep, ik geloof dat ze net hebben getekend bij Domino.”

“Ik kan niet geloven dat het al twaalf jaar geleden is sinds Franz Ferdinands Take Me Out.”

“Ze spelen vanavond een set in Second Life.”

“Op Buzzfeed vind je best goede achtergrondartikelen, weet je.”

“Ik heb heel wat vrienden die bij Glamcult werken.”

“Herinner je je Matisyahu nog?”

“Ik zag een leuke meme.”

“Ik ken die gast van Seinfeld2000 in het echt.”

“PC Music.”

“Die gitaarriffs zijn behoorlijk hoekig.”

“Het is een mixtape, maar we verpakken het als album.”

“Het was echt goed, maar het publiek was gewoon niet leuk.”

“Wil je als gast verschijnen op m’n podcast?”

“Heb je die ook als FLAC?”

“Wie is deze producer?”

“Die band heeft echt goeie socials.”

“[willekeurige youtube-comment]”

“Ik werk voor Noisey.”