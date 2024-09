Iggy Pop gooit nieuw liedje de wereld in afkomstig van zijn nieuwe album ‘Post Pop Depression’

Het volledige album zal niet eerder dan 18 maart uitkomen, maar we weten nu al dat Iggy Pops nieuwe, door Josh Homme geproduceerde plaat Post Pop Depression geen lichte kost zal zijn. Pop vertelde eerder dat het idee achter het album is ontstaan in de jaren zeventig tijdens zijn tijd in Berlijn met David Bowie, en Homme gaf aan dat werken aan de liedjes voor hem als therapie was na de aanslag op Bataclan in november.

In het nieuwe liedje Sunday dat op internet terecht is gekomen hoor je ook iets van zijn periode in Berlijn samen met Bowie terug. Er zit zelfs iets van Bowie stems in de bariton van Pop, ondersteund door de rollende drums van Arctic Monkey’s Matt Helders en de laidback gitaar. Luister er hieronder naar.