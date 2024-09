Iguana Death Cult trekt een blik wormen en een potje rock-’n-roll open in hun nieuwe video

Iguana Death Cult​ is een van de meest overdonderende bands uit Rotterdam. Hun optredens zijn op het hysterische af en in frontman Jeroen Reek schuilt een moderne, coolere versie van Pelle Almqvist, maar dan zonder maatpak (wel met schattige krulletjes).

De band dook op toen de golf aan garagebands op zijn hoogtepunt was – wat dat betreft wisten ze het goed te timen. Maar door ze op één hoop te gooien met Amerikaanse bands als Thee Oh Sees en Together Pangea, doe je ze eigenlijk tekort. Iguana Death Cult is tierende rock-‘n-roll met niet alleen een lichte fetisj voor reptielen maar ook voor ongewervelden, zo blijkt uit deze clip.



In februari komt hun debuutplaat The First Stirrings Of Hideous Insect Life uit op hun eigen label Amphibian Records. Nu kun je alvast genieten van de videoclip voor het liedje Can of Worms. Aan het plakkerige protopunk-liedje te horen, lijkt Iguana Death Cult niet langer meer te bestrijden, en dat is een goed iets. Bekijk de video en het tourschema hieronder.

16 feb – Rotown, Rotterdam

17 feb – Bitterzoet, Amsterdam

18 feb – Pier15, Breda

24 feb – Brigant, Arnhem

25 feb – Area 51, Eindhoven

2 maart – Cul de Sac via 013, Tilburg

10 maart – Zwarte Ruiter, Den Haag

16 maart – Vera, Groningen

17 maart – Patronaat, Haarlem

23 maart – EKKO in ACU, Utrecht