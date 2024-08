Iheomy Zezuri kijkt haar demonen aan op haar debuut ‘Kisses from Venus’

In 2014 schreef producer Kingdom een stuk voor Dazed & Confused over de zangeressen die hij ontdekte via Vine. Dit platform (dat helaas niet meer bestaat) is een uniek stukje internetgeschiedenis, waarin je jezelf niet constant in een bubbel van je eigen vrienden begaf, en op die manier talentvolle mensen kon vinden die je anders nooit zou ontmoeten.

Instagram is vaak toch nét wat anders: meestal begeef je je vooral in je eigen vriendencirkel. Maar toen ik een paar weken geleden ziek op bed lag en na eindeloos doorklikken eindelijk uit mijn eigen cirkel kon breken, kwam ik opeens een zangeres tegen waar ik nog nooit van gehoord had. Haar naam is Iheomy Zezuri en ze woont in Rotterdam. Toen ik op haar profiel belandde postte ze net een teaser van haar single Overdue. Vijftien seconden en ze had gelijk mijn aandacht: wie is deze zangeres? Haar stem klinkt diep en gecontroleerd, haar teksten herkenbaar en treffend. Het deed me denken aan SZA, muziek die emotioneel klinkt maar eigenlijk refereert naar heel alledaagse dingen.

Videos by VICE

Toen ze aankondigde dat haar eerste EP, Kisses from Venus, deze maand uit zou komen heb ik haar direct een bericht gestuurd. Ik vroeg me af of ze al eerder muziek gemaakt had, wellicht onder een andere naam. Ze klonk namelijk als alles behalve een beginner. Zingen doet ze inderdaad al een tijd, maar Kisses From Venus is haar eerste grotere project. We spreken af in Surinaams/Aziatisch eetcafé De Kade op de Kruiskade in Rotterdam, om te ontdekken hoe de de plaat tot stand kwam en waarom haar talent tot nu toe buiten de radar gebleven is. Bekijk hieronder ook haar nieuwe clip voor Mambo Beach, die hier in première gaat.

Noisey: Kisses From Venus start met een interlude waar je in het Papiaments op zingt. Wat zeg je daar precies?

Iheomy Zezuri: Ik zing: “Luister goed jij wezen, je bent een ster. Ik betwijfel dat, ik wil het niet horen, kun je dat niet zien. Bespaar jezelf voor meer pijn.” Wezen is niet echt een woord dat we zo gebruiken in het Nederlands, maar creatura wordt in het Papiaments veel gebruikt en heeft een beetje een negatieve lading die ik me wilde toe-eigenen. Het wordt veel gebruikt voor kinderen die bijvoorbeeld vrijpostig zijn. Of als je dun bent, dan word je ook creatura genoemd.

Ik hoor niet vaak Papiamentse r&b. Hoe kwam je erbij om dit te maken?

Ik luister veel naar artiesten zoals Lauryn Hill, Erykah Badu, SZA en Solange. Zij zijn voorbeelden voor mij. Hoewel mijn EP vooral Engels is, vond ik het belangrijk om ook een stuk in het Papiaments te doen, dat hoort bij wie ik ben.

Als ik denk aan de artiesten die je net noemt denk ik aan vrouwen die wierook opsteken en veel in bad chillen met kaarslicht. Is dat ook jouw lifestyle?

Haha, wierook en een joint wel ja. Maar ik werk ook nog gewoon in een winkel, dus op die lifestyle ben ik nog niet. De titel van mijn EP, Kisses From Venus, verwijst wel naar de planeet waar ik me op begeef.

O, dus het zijn jouw kusjes?

Precies, de titel is zo bedoeld van: ik zie je vanaf de planeet waar ik op ben. Zodra je er klaar voor bent om me hier te vergezellen moet je maar bellen. Anders kan je me beter met rust laten. Kisses from Venus gaat over de manier waarop je soms harder moet vallen voordat je kunt groeien. Ik heb mezelf af moeten sluiten van sommige gewoonten en mensen.

Gebeurde er iets in je leven waardoor je je af moest sluiten?

Niet iets recents, maar deze EP is wel een manier geweest voor mij om vrede te maken met mijn jeugd. Ik ben toen ik jong was veel gepest. Dus ik refereer naar de mensen die mij raar vonden of zeiden dat ik nooit iets zou bereiken. Dat idee heeft mij heel lang tegengehouden. Door met mijn vrienden daarover te praten durfde ik dat onder ogen te komen.

Voor het nummer Mambo Beach maakte je een video. Ik verwachtte palmbomen en stranden, maar kreeg een Nederlands bos en sneeuw te zien. Waarom koos je voor die omgeving?

In de video laat ik zien hoe ik vanaf hier denk over thuis. Dat ik het mis, maar ondertussen ook hier woon en dat dit mijn omgeving is. Dat het hier koud is. En dat mijn families daar is. De Caribbean vibe waar ik over zing, die zit in het hart.

En in de outfit?

Haha ja. En in de outfit. De jurk is gemaakt door mijn vriendin Mary Tataw, zij maakt haute couture geïnspireerd door Afrika. Zij komt uit Kameroen, dus het is geen traditioneel Caribische outfit, maar het laat wel de afro-invloeden in onze kleding zien.

Mambo Beach op Curaçao is een strand dat meestal vol ligt met toeristen, waarom inspireerde dat strand je tot dit nummer?

Toen ik in de studio zat om dit nummer op te nemen, vroeg de producer me wat ik het liefste op dat moment zou willen. Het eerste dat in me opkwam was een moment twee jaar geleden met mijn familie op Mambo Beach. Aan die momenten hecht ik heel erg veel waarde, omdat we die niet vaak gehad hebben. Ik heb negen broers en zussen, en we zijn niet vaak allemaal op één plek. Het is een mooie herinnering en een moment waarvan ik soms zou willen dat ik het vaker had gehad. Eigenlijk is het dus ook een ideaalbeeld dat ik vooral als kind veel had. Dat mijn familie heel hecht zou zijn en dat mijn oma me soms zou bellen. Dat heeft er denk ik voor gezorgd dat dat beeld zo sterk is voor mij, omdat ik het niet echt heb.

‘Kisses From Venus’ komt later deze maand uit.

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.