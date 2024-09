De Instagram van Marilyn Manson gaat je gegarandeerd nachtmerries bezorgen

Foto: Imago

Instagram is normaal gesproken een perfecte app om mee in slaap te vallen. Je komt eigenlijk alleen maar leuke dingen tegen. Foto’s van het afgelopen weekend, een paar goede meme’s en een scala aan dieren die koddige dingen doen. Dit is helaas niet het geval wanneer je Marilyn Manson volgt. Manson, die zichzelf de ‘God of Fuck’ noemt, heeft de afgelopen weken echt spooky shit op zijn instagramaccount gezet. De recente video’s die Marilyn heeft geüpload wekken de gruwelijkste nachtmerries op.

Het zijn filmpjes waarin er niet per se een hoop gebeurt maar toch creepy zijn. Ze spelen zich steeds in de nacht af en lijken rechtstreeks uit The Blair Witch Project of Silent Hill te komen. Er is wat razendsnel camerawerk, de geluiden op de achtergrond zijn angstaanjagend (krijsende mensen en luchtalarmen word ik niet vrolijk van) en het dubbele kruis van zijn album Eat Me, Drink Me zijn een griezelig terugkerend thema. Kijk en huiver:



Slaap lekker straks!