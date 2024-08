Ik (19) vroeg mijn oma (76) het hemd van het lijf over haar seksleven

Eén van mijn beste vriendinnen heet Roelien, ze is 76 jaar en ze is mijn oma. Dat het leeftijdsverschil tussen ons 57 jaar is maakt voor onze vriendschap niets uit, want ik ga regelmatig bij m’n oma langs en dan kunnen we uren praten over van alles en nog wat. Het enige waar we het alleen nog nooit over hebben gehad is seks. En dat is ergens best gek, want beste vriendinnen bespreken meestal alles met elkaar. Het beeld van seks in onze samenleving wordt voor een groot deel bepaald door jongeren, maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar het seksleven van mijn oma. Zijn er grote verschillen met dat van mij? Veranderen er dingen tijdens de seks als je ouder wordt? En heeft iemand met decennia aan wipervaring tips voor een beginneling als ik?

Ik besloot dat het tijd was voor een seksgesprek met mijn oma, om haar de vragen te stellen die ik nog nooit heb gesteld.

VICE: Dag oma. Wanneer was de laatste keer dat je seks had en hoe was dat?

Oma Roelien: Dat was afgelopen week nog. Ik had expres een beetje parfum opgespoten voordat ik in bed kwam liggen, omdat ik weet dat opa die geur lekker vindt. Ik streelde zijn lichaam een beetje en toen hebben we het voor het slapen gaan nog even gedaan.

Doe je het vaak voor het slapen gaan?

Af en toe. Ik moet zeggen dat ik het fijner vind om het ’s ochtends te doen, want dan ben je niet zo moe. Als we het in de ochtend doen dan denk ik altijd: we kunnen er weer tegenaan vandaag. Seks geeft je energie.

Veel mensen gaan ervan uit dat ouderen het niet meer doen.

Het idee bij veel mensen is dat als je ouder wordt je geen zin meer hebt, het idee van ‘aan mijn lijf geen polonaise meer’. Maar dit beeld klopt naar mijn mening niet. Er zijn ook ouderen die gewoon nog een goed seksleven hebben. Ik doe het gemiddeld nog een keer per week.

Dat moet ik even op me laten inwerken. Je bent m’n oma, maar je hebt gewoon een actiever seksleven dan je kleindochter van negentien jaar. Wat is eigenlijk het grootste verschil met de seks die je vroeger had?

Het duurt tegenwoordig even voordat ik opgewonden ben. Jij hoeft daar waarschijnlijk geen moeite voor te doen. Laatst dacht ik ook ineens: goh, wat duurt het lang voordat ik klaarkom. Ik moest nog even door. Het is ook zo dat als je als vrouw ouder wordt, je minder nat wordt. Daarom gebruik ik glijmiddel. Maar ondanks dat het allemaal wat langer duurt, vind ik het nog steeds lekker.

Je opa en ik gingen een keer met de auto naar Friesland en ineens kregen we zin om het te doen. We zijn op een parkeerplaats gestopt en een weiland in gelopen. Later zagen we dat er een boer in dat weiland stond, die dus een privéshowtje heeft gehad.

Is de seks die je nu hebt anders dan vroeger?

Ja het is wel anders geworden. Ik ben helaas niet meer zo soepel als vroeger, dus ik kan me niet meer in allerlei bochten wringen. Als je jong bent spring je zo boven op iemand, maar dat gaat nu niet meer. We doen dus geen gekke standjes, het blijft tegenwoordig een beetje bij het gewone. Vroeger was de seks daarom ook spannender denk ik, maar er is wel een tevreden gevoel voor in de plaats gekomen. Het gevoel dat je blij bent met elkaar. Ik kan trouwens nog steeds op mijn hoogtepunt komen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken, ook als je 76 bent kan je nog goede seks hebben.

Dat ligt denk ik ook wel aan degene waarmee je het doet, hij moet ‘m nog wel omhoog kunnen krijgen, om maar iets te noemen.

Ja dat is waar, maar daarom moet je je best blijven doen voor elkaar, want dat scheelt al een hoop. Blijf je bijvoorbeeld mooi aankleden. Dat klinkt misschien traditioneel, maar hetzelfde geldt voor een man. Die moet zich ook goed blijven verzorgen. Maar het belangrijkste is dat je het spannend moet houden door soms iets geks te doen.

Wat is het gekste dat jij ooit hebt gedaan dan?

Je opa en ik gingen een keer naar Friesland met de auto en onderweg streelde ik zijn been, wat ik wel vaker doe. Ineens kregen we zin om het te doen. We zijn toen op een parkeerplaats gestopt en een weiland in gelopen. Later zagen we dat er een boer in dat weiland stond, die dus een privéshowtje heeft gehad.

Ik kan me ook nog een keer in de Ardennen herinneren. We waren met de auto even gestopt om te gaan picknicken en we lagen daar lekker in het gras. Nadat we het hadden gedaan realiseerde ik me pas hoe dicht we bij de weg lagen, en dat alle passerende auto’s ons gezien moesten hebben. Ik was toen al zestig. De duinen zijn trouwens ook een leuke plek om het te doen. Dan hoor je de zee zo mooi. Je moet alleen niet vergeten om een kleedje mee te nemen, want zand tussen je kont is niet echt lekker.

Ik begin me steeds meer af te vragen wie van ons een spannender seksleven heeft. Praat je eigenlijk wel eens met iemand anders over seks?

Nee eigenlijk niet. Jij bent de eerste met wie ik dit zo open bespreek. Ik besprak mijn seksleven vroeger ook niet met vriendinnen, jij wel?

Ik praat er wel heel open over met vrienden. Ik denk dat dat wel een groot verschil is met toen jij net zo oud was als ik. Tegenwoordig is het niet raar om openlijk over seks te praten, vroeger lag er denk ik nog een soort taboe op. Klopt dat?

Dat lag aan met wat voor soort mensen je omging. Het was de tijd van de seksuele revolutie, waardoor mensen in de jaren zestig anders gingen denken over seksualiteit. Sommige mensen vonden het toen normaal om het te doen met meer dan één partner, ikzelf hield het wel altijd bij één iemand. Ook kwam in die tijd de anticonceptiepil op de markt, dus seks was niet meer alleen bedoeld om kinderen te krijgen. Er waren opeens mensen die heel openlijk over seks spraken, maar alsnog wel binnen bepaalde kringen.

Ik was zeventien toen ik het voor het eerst deed, hoe oud was jij eigenlijk?

Ik was ook zeventien. Vroeger was het normaal om op jonge leeftijd seks te hebben, omdat we al trouwden toen we zestien waren. Ik vond de eerste keer echt verschrikkelijk. Ik dacht: dit nooit meer. Uiteraard ben ik daarvan teruggekomen.

De eerste keer gaat volgens mij bij niemand echt soepel, ook niet bij mij. Heb je veel bedpartners gehad?

Ik heb drie bedpartners gehad en ik had altijd een liefdesrelatie met ze. Verder heb ik ook niet meer mannen willen uitproberen, omdat ik altijd wel tevreden was met de seks.

Drie bedpartners, maar ook bijna zestig jaar aan ervaring – heb je als ervaringsdeskundige nog tips?

Ik zou je willen meegeven dat het belangrijk is om veel tijd te besteden aan het voor- en naspel. Dus streel en zoen elkaar, want daardoor kom je echt in de stemming. Vooral mannen hebben soms de neiging om ‘m meteen erin te pompen, maar zo hoort het niet. Veel mensen vergeten ook het naspel. Je kan wel de liefde bedrijven, maar als je daarna weer je broek aantrekt en aan het werk gaat heb je er ook weinig aan. Na de seks moet je even lekker naast elkaar blijven liggen.

Ik zal eraan denken. Als ik zo op dit gesprek terugkijk, moet ik trouwens toegeven dat je me verrast hebt. Je doet nog volop mee, wat ik niet per se had verwacht.

Seks hoort bij het leven en het maakt niet echt uit of je jong of oud bent. Zelfs dat oude dametje uit het bejaardentehuis ligt misschien wel met een vibrator in bed, je weet het niet.