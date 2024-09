Ik at een dag precies volgens de rare serveersuggesties op verpakkingen

De verpakkingsindustrie is raar. Vaak kijk ik met verbazing toe in hoeveel onnodig plastic producten zijn verpakt. Maar wat bij mij alle levels van idioterie reset zijn serveersuggesties. Het internet staat vol met voorbeelden van de gekst denkbare tips om voedsel te serveren; zo wordt bij deze abrikozenjam gesuggereerd het te serveren als hele abrikozen. Grote boetseerder die daar nog wat van weet te kleien. Maar mocht je denken dat de mensen in de verpakkingswereld ons culinair willen onderwijzen, dan heb je het mis. Het is namelijk gewoon verplicht te vermelden als er iets op het etiket staat afgebeeld dat niet in de verpakking zit. Dus als er drie tomaten op een ketchuptube staan, maar niet daadwerkelijk in de tube zitten, moet je vertellen dat het een serveersuggestie is.

Ergens in een kamertje zitten mensen serveertips uit hun mouw te schudden omdat het moet. Om deze ijverige werknemers een hart onder de riem te steken en te onderzoeken of de dingen er smakelijker op zouden worden, besloot ik een hele dag te eten zoals de verpakkingsindustrie mij dit aanraadt.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.