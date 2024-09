Ik at een week lang alleen maar geel voedsel om gelukkiger te worden

Vergeet antidepressiva, mindfulness en peperdure therapie. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat je je mercury retrograde-melancholie en gebrek aan zonnevitaminen simpelweg kan oplossen door geel voedsel te eten. Dit concludeerde The Happy Egg Company nadat het aan duizend Britten vroeg van welk voedsel ze gelukkig worden. Op drie staat banaan, nummer twee is macaroni & cheese en nummer een is — je raadt het al — een omelet. Maar hoe serieus kun je de onderzoeksresultaten nemen van een organisatie die zichzelf een vrolijk ei noemt en slogans heeft zoals “egg-stra fun”?

Aangezien het mei is, het maar blijft miezeren en mijn tenen er nog steeds afvriezen zodra ik een stap buiten zet, kan ik een wel vleugje blijdschap in m’n leven gebruiken. En laat een dergelijk experiment nou nét de soort uitdaging zijn waar ik op zat te wachten. Ik ga de proef op de som nemen door een werkweek lang enkel geel voedsel te eten. En op het einde van de week ligt hopelijk de blauwdruk voor mijn ’tien-stappen-naar-een-gelukkig-leven’-bestseller klaar.

